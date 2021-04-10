物價、房價漲起來，薪水卻永遠「始終如一」！

有男網友分享，自己爸爸當初賣了一間房子拿到現金約400萬元，之後又在中和買了間30幾坪的房子；該網友更透露，當年爸爸的月收約4萬，但卻可以一人工作養活全家，還能還清房貸；對比現在的自己，相同的年紀差不多的月收入，卻只能夠養活自己。

該名男網友於PTT發文表示，自己小時候住在台北市光復南路巷子裡的3房格局，約22坪上下，當時賣掉的價格約400多萬；後續又買了中和的房子，同樣的格局，坪數大一些有30多，他記得「當年爸爸的薪水約3、4萬元。」

過了幾10年，如今自己的歲數跟爸爸當年差不多，「台北市光復南路三十年的房子，單價也要七、八十萬，22坪就是1540~1760萬元；中和的房子，也要四、五十萬，30坪就是1200~1500萬元。」

該網友坦言，雖然利息比以前低很多，但是以頭期款來看，「400萬，貸七成，頭期款是120萬；1760萬，貸八成，頭期款是352萬！」也就是說，當年的貸款時間從10幾年到20年，轉變成現今的30年到40年。

提到物價，該網友也指出，雞排、便當、機車都漲得很誇張，連汽車也是一路上漲， 「只有看漲，沒有看跌的！」；網友還說房價漲至少3、4倍起跳，薪資根本沒有同步跟上。

「過去我爸可以一個人工作養活全家，還可以順便付房貸，甚至有點結餘存起來！」網友說，但現在同樣3、4萬的薪資，即便父母幫小夫妻出頭期款，房貸就把你的薪水給吃光了！「另外一半不可能不去上班，那小孩呢？有爸媽幫顧省很多，若沒有，一個月開銷也是上萬，吃喝拉撒用完，你還能存下多少？」

男網友大嘆，現在這個收入養活自己還可以，更別提房子車子妻子兒子，有一堆人都不敢結婚了，怎麼會想生孩子？

(中時新聞網)