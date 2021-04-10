愛情和麵包同樣重要，薪資被許多人列入擇偶條件之一，網友分享，30歲的男性朋友年薪60萬，平均每個月有5萬，但卻被女友嫌低薪，不知道大家怎麼看？許多網友認為，30歲這個薪水真的有點低，不過要看在哪裡生活，如果是南部的話還可以，但在台北就真的很不優。另根據薪資平台的資訊顯示，與全體受雇員工相比，年薪60萬落在第6及第7十分位數區間，比60％的受雇者的薪水高。

一名網友今在PTT上發文表示，朋友是一位30歲的男性，年收入有60萬元，算起來平均每一個月至少也有個5萬元的薪水，但卻仍舊被女朋友嫌棄「薪水太低」，讓他非常錯愕，也很好奇大家對60萬年薪的看法。

貼文引起網友討論，「真的有點低」、「以30來說真的蠻低的」、「坦白講真的很低」、「普通吧！又不是人人都在竹科工作」、「 女友自己賺多少？他們每月花費多少？」、「通常年薪是包含年終、三節，大部分是算14個月的」。

不少網友則直指關鍵「看原PO的朋友是在哪裡生活」，年收入60萬元在南部其實還可以，但在台北的話，可能就不太優了。而且住在大城市裡面，如果沒有自己的房子，每個月還要繳房租，平均月薪才5萬元，那這樣的生活就有點慘了，自己過得話還算可以，但如果想買房、規劃未來恐要等下輩子。

30歲男年薪60萬被女友嫌低，根據行政院主計總處「薪情平台」資訊指出，年薪60萬元與全體受雇員工比較，落在第6及第7十分位數區間。（圖／翻攝自薪資平台）

根據行政院主計總處「薪情平台」資訊指出，以民國108年來看，將年薪60萬元與全體受雇員工比較，總薪資大概落在第6及第7十分位數區間內，約有10%的受雇員工薪資落在相同區間，且有60％的員工總薪資低於此區間、30％的受雇員工的總薪資高於60萬元。

(中時新聞網)