全年無休，全天候保護民眾安全的警察，常在車水馬龍的道路執勤，身穿反光背心更顯重要，獨大科技有限公司體恤員警及義交執勤辛勞，提升員警夜間執勤安全，捐贈警用反光背心120件，希望反光背心能於夜間大幅增加能見度，保障員警執勤安全。
秉持「取之於社會，用之於社會」的回饋理念，獨大科技董事長趙令澤指出，新一代的反光背心，材質輕巧、透氣，大大減少腰部負擔，也可依身材比例不同調整寬度，這款背心材質主打夜間照明，執勤前使用一般充電線充1小時，即可維持6個小時。
另外還有12段微調模式，及防呆裝置可供員警在夜間時段執勤能更安全，無後顧之憂的守護地區的治安，希望讓員警無論在巡邏、交通執法、事故處理等勤務，人身安全更有保障。
台中市警察局第六分局分局長吳耀南說，非常感謝獨大科技支持，成為該分局堅強的後盾，希望反光背心能於夜間大幅增加能見度，保障員警執勤安全，讓同仁們更盡心守護地區治安及交通。
(中時 )
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