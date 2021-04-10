若是家中佈置不得當，破壞了風水，將導致事業和財運受到影響。運勢命理網站「生肖運勢天天看」分享，大門、天花板、陽台、臥室、沙發的設置都有風水學問，犯禁忌恐破壞財運，運勢受阻礙。

▍1.大門向外開

在家居風水中，以聚氣為佳，所以若是大門向外開，就不能將吉祥之氣全部納入家宅，導致財氣外洩，讓家中的錢財全都流入了別人手中。

▍2.天花板反光

天花板，在風水中代表家中的「天」，主導家人運勢發展，所以一定要謹慎對待才會減少對家人的傷害。若是家中的天花板猶如一面鏡子，出現反光、倒影的情況，就是犯了風水大忌，會讓居住者產生頭重腳輕、乾坤顛倒的感覺，不僅會使家人精神恍惚，而且還會導致家人事業難以發展，沒有出頭之日。

▍3.陽台髒亂

很多人喜歡在家中的陽台堆放一些大型家具，甚至將家中用不到的雜物都放在陽台，其實從風水學的角度來說，這樣的做法是非常不利風水的。陽台就等於家中的「聚寶盆」，只有保持明亮乾淨，才會利於家人財氣的聚集，否則就會讓「聚寶盆」的空間變小，家人能夠聚集的財富就更少，在生活中總會為了吃穿而發愁。

▍4.進門見臥室

現在的城市中，寸土寸金，有些房子為了能更充分的利用空間，就將臥室設置在正對大門之處，導致人進門後看到臥室、廚房、餐廳、最後才能進入客廳，這是非常不合理的佈局。臥室是家人休息睡覺的地方，這樣的設計會讓居住者在睡覺時，容易被外界吵鬧而打擾，隱私全部暴露在外，毫無安全感可言。另外，從大門進入的氣流還會導致臥室內的磁場不穩，家人運勢下降，社交不暢，財運不濟。

▍5.沙發靠魚缸

家中擺放魚缸，能夠給家中增添生氣，帶來活力，並且，在風水學中，水為財，也可以催旺家人財運，帶來滾滾財源。但是一定要注意，魚缸不可擺放在沙發後，因為用水來做靠山是非常不合適的，水性無常，不易穩定，這會讓家人無靠山，碰到困難也無人相助，從而家運不穩，收入減少。

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(中時新聞網)