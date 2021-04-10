33歲大陸人氣花旦趙麗穎3年前與大她9歲「蘭陵王」馮紹峰結婚，隔年初生下一子，近日有網友爆料「某一線女星離婚」，Angelababy、趙薇、趙麗穎都中槍。近日有媒體拍到趙麗穎趁工作空檔和拍戲中的馮紹峰約吃飯，小倆口匆匆團聚約1小時候又各自回到工作崗位，使謠言不攻自破。

趙麗穎、馮紹峰當年結婚後常被傳婚變，2019年還傳出男方跟女網紅過從甚密，引來網友批評趙麗穎才剛生孩子5個月男方就偷吃，馮紹峰忍無可忍，透過工作室強調：「網絡上傳播的成都女子與友人微信截圖系經P圖處理，截圖所示內容亦系虛假信息，馮紹峰先生從未與其他女士發生不正當關係」，並要求所有網友、自媒體、新聞媒體停止散布不實訊息，工作室已委託律師處理此事，不排除提告。

媒體拍到趙麗穎趁工作空檔和馮紹峰吃飯。（圖／翻攝自秒拍）

先前又有網友造謠，指趙麗穎所生的兒子發現並不是馮紹峰親生的，夫妻倆又鬧婚變，小倆口再透過公司駁斥，認為惡劣謠言已嚴重損害聲譽，並強調已經全權委託律師事務所處理。而上月港媒報導，網友匿名爆料指某位A咖女星低調離婚，其條件是「一線女星、演員、微博粉絲快到一億、有爆款劇」，Angelababy、趙薇、趙麗穎分別都被點名。

趙麗穎、馮紹峰吃完飯後各自搭車離開。（圖／翻攝自秒拍）

據《新浪娛樂》報導，最近有攝影拍到趙麗穎在上海出席活動，下班後換裝到餐廳跟馮紹峰約吃飯，吃完後馮紹峰先從餐廳門出來上車，趙麗穎後腳也跟上，在車門旁跟馮紹峰聊了幾句後便道別上另一台車，夫妻倆各自工作去，網友回：「兩人都低調不張揚，工作敬業，踏踏實實」、「人家夫妻約飯不是很正常」、「姐姐要幸福呦」、「兩個都忙，挺不容易的」。

(中時新聞網)