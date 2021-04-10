大陸網約車龍頭滴滴出行日前傳出已向美國證券交易委員會祕密提交了IPO申請文件，計畫募集數十億美元，最快可能在2021年第三季掛牌上市。知情人士透露，滴滴估值可能高達700億至1千億美元，公司並在探討稍後於香港進行二次上市的可能性。

華爾街見聞10日報導，由軟銀投資支持的滴滴加速了IPO計畫，主要是其業務隨著新冠疫情後經濟的復甦和民眾出行頻率的增加而反彈。稍早前傳出，滴滴出行正在向銀行籌措15億美元的債務融資，以便在可能赴美國上市前充實銀彈。

報導稱，滴滴出行已經祕密向美國方面遞交上市申請，最快可能在第三季掛牌上市，滴滴已委任高盛和摩根士丹利作為承銷商。本次上市之後，滴滴的估值將大體位於700億至1千億美元，而滴滴的目標則是獲得高於最後一次融資時620億美元左右的估值。

市場人士表示，若按照滴滴620億美元估值計算，倘若相關交易成行，以大型股票通常15％的公開發售比例計算，滴滴的募資金額約為90億美元，這將成為2021年最大的科技股IPO之一。

相關人士則表示，滴滴上市目前仍處於初步計畫階段，上市時間仍存在變數，不排除會延後到2021年底，上市地點也未做出最後確定。3月份有媒體報導，一位與滴滴關係密切的人士表示，如果滴滴本次選擇在美國IPO，該公司還考慮之後在香港進行二次上市。

(工商 )