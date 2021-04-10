移工阿好被老闆李義祥叫去擋火車，但真的擋不下來，最後騎著一台小機車緊急逃離現場，一連過了5天逃亡的生活。（讀者提供／王志偉花蓮傳真）

戳破李義祥謊言！運安會證實工程車掉落前「有發動引擎」 揭太魯閣號50死真相

台鐵408次太魯閣號2日撞擊滾落邊坡的工程車後出軌，50人因而喪命；花蓮地檢署展開調查，卻發現駕駛工程車的李義祥謊話連篇，李曾說現場僅有他一人，證據卻顯示還有另名非法雇用的移工「阿好」也在場，現再傳出事發第一時間，李義祥曾令阿好去擋火車，見為時已晚便要阿好趕緊逃亡，緊急處至極其荒誕。

據了解，李義祥非法聘用逃逸的外籍移工華文好，為他取綽號叫「阿好」；檢調查出，李義祥2日上午8時9分自公司出發，駕駛滿載廢輪胎的工程車前往工地現場，在行經中央路時被監視器拍攝下身影，而副駕駛座還坐著「阿好」，打臉他聲稱事發現場僅他一人。

而李義祥不顧台鐵公告清明連假禁止動工的指令，非得要載著輪胎前往現場的理由呼之欲出，即是為了非法掩埋廢棄輪胎，藉機撈一筆，李卻在卸下輪胎後，因車輛轉彎不順，長達10公尺的工程車卡死在樹叢。

李義祥發現事態不妙但害怕清明動工的行為曝光，因此未向上通報，當時工地現場有兩台怪手，李義祥竟異想天開，與阿好商討後，僅以一條「紅色吊帶」綁在怪手吊臂與工程車之間，想土法煉鋼把車拉上來，孰知計畫失敗，工程車仍自邊坡滾落正線鐵軌，釀成慘劇。

此外，李義祥在工程車滾落的緊急處置也隨之曝光，他發現「代誌大條」，便要阿好趕快去擋火車，但一個「阿好」實在擋不了太魯閣號，李義祥見事不可挽，遂要阿好「36計走為上策」，於是阿好便一連逃亡了5天，於7日晚間被移民署逮回。

談及李義祥在工程車落軌後的處置，花蓮市金永豐工程行的施老闆則說，他於2日上午10時突然接到李義祥的電話，對方語氣慌張地說：「卡緊咧，我的車掉下鐵軌了」，要他趕緊派吊車前往現場。

另外，透過太魯閣號倖存者所發出的現場照片，還可見到李義祥在列車出軌後，一派輕鬆地站在邊坡上抽菸，嘴中咀嚼的檳榔，臉上絲毫無慌張的神情，更無任何支援救援與報警的行動，引起輿論譁然。

花蓮地檢署自事發以來動員大批人力，聯合警調積極蒐證，目前李義祥與移工阿好均被羈押於看守所，花檢也大動作約談得標廠商東新營造在內14名關係人以及監造廠商聯合大地之人員，9日再帶回4名涉嫌貪汙的台鐵員工，全案將朝向公共工程弊案擴大偵辦。

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(中時新聞網)