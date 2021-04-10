IC設計公司世芯-KY大陸客戶飛騰遭美國拜登政府列入出口黑名單，周五（9日）股價被打入跌停，甚至台積電也被捲入。財信傳媒董事長謝金河表示，一度被懷疑與中科曙光有往來的金麗科也大跌，他認為，過去一年美中科技戰，美國幾乎封殺了中國獲取半導體的源頭，唯一破口在台灣，部分台企涉及洩密、挖角、技術輸出，美方開始對台灣盯得緊。過去台灣有很多IC設計公司在美中角力下，大發利市，未來風險可能大増！

繼美國封殺華為、中芯國際和小米等在5G、半導體和手機領域之後，拜登政府對中國大陸制裁目標擴及超級電腦領域，8日包括天津飛騰信息技術、上海集成電路技術與產業促進中心、深圳市國家超級計算中心等7家納入出口管制黑名單。

由於天津飛騰是世芯-KY的客戶，供應鏈傳出，世芯-KY向台積電5奈米製程代替飛騰投片量產的案子已經喊停。對此，台積電表示，公司一向遵循所有法律規範，一定會按照出口管制規定執行；世芯-KY則回應，關於公司客戶天津飛騰被美國商務部列入出口管制名單一事，公司尚在釐清相關細節，有進一步消息再對外說明。

謝金河在臉書發文指出，美國再度宣布把7家中國企業列入實體清單，甚至台積電，世芯也被捲入，世芯殺到跌停，一度被懷疑與中科曙光有往來的金麗科也大跌，慢慢地，大家發現美中角力，也逐漸衝擊到資本市場來了。

謝金河說，眼前出現了三個變數，一是、新疆棉風暴，台灣在不知不覺中意外成了受益者。國際知名品牌大廠早在去年中已陸續停用新疆棉，但中國並没有立刻發起抵制，真正衝擊大的是美國在去年下半年開始禁止新疆棉花織品進入美國，這直接衝擊全球最大的成衣代工廠申洲國際，要輸美的產品，只得移動生產基地，台灣的儒鴻、聚陽在不知不覺中成了受惠者。儒鴻去年上半年淨利14.09億元，下半年淨利28.47億元，足足成長一倍；聚陽去年EPS 9.35元，是5年新高紀錄，台灣的紡織業突然好起來了。

二是、拜登總統宣布美國百年來最大基礎建設方案，這包括綠電，半導體，生技及道路建設，這個計劃刺激了原物料價格大漲，這當中，美國鋼鐵及美國鋁業過去一年以來，股價悄悄大漲5倍。台灣的大成鋼帶動鋼鐵股全面上漲，就是這個背景。

三是、過去一年多，美中科技戰，美國幾乎封殺了中國獲取半導體的源頭，唯一破口在台灣，台灣有很多企業與中國暗通款曲，很多洩密案，或是台灣科技人才被挖角，或是重要科技技術流向中國，美方開始對台灣盯得緊，像是台元科技園區，第三代半導體團隊移向上海，像最近漢磊團隊被挖角，也被注意到了。

謝金河強調，過去台灣有很多IC設計公司在美中角力下，大發利市，未來風險可能大増！

(中時新聞網)