內政部8日提出應否更改國徽的評估報告，內容指出，國徽與國民黨徽類似，但黨國不分時代已過去，政黨標章宜應時代的變遷，適度調整其標章。對此，國民黨立委賴士葆痛批，台鐵太魯閣慘案之後，行政院長蘇貞昌還未負起政治責任下台，現在民進黨竟拋出要國民黨調整黨徽的議題，蔡政府企圖以改國徽問題來轉移台鐵責任問題，並轉移輿論焦點，這種只有意識形態的政府實在是太邪惡，更突顯其執政無能。

賴士葆昨（9日）在臉書發文表示，台鐵太魯閣慘案之後蘇貞昌戀棧不下台，不肯負政治責任，蘇貞昌說要做的事情很多，但此時內政部卻拋出要國民黨調整黨徽的議題。他批，原來蘇貞昌堅拒不下台的理由說是要做的事情很多，如今台鐵的事情尚未釐清，蔡政府的優先政策竟是端出意識形態的黨徽問題企圖圍魏救趙，讓國民黨不再聚焦追究台鐵的責任問題，想讓要轉移輿論關注的重心，這樣的居心太邪惡，也對不起罹難者和其家屬。

賴士葆痛批，民進黨全面執政之後進入一個新的黨國一家的新威權時代，例如，為了實踐非核家園的黨綱，拚命的燃煤噴碳，強逼國人冒著多吸PM2.5的風險。賴士葆感嘆，台灣面臨的急迫問題不夠多嗎？舉幾個例子：旱象未解，水庫見底，幾個縣市已經在限水了，明潭水庫下個月可能無法再進行水力發電，蔡政府能想到的就是重啟中火3號機，以至於每天會多噴碳4000噸，完全沒有考慮這樣將會損害多少國人的健康。

賴還批，AZ疫苗施打的比率慘不忍睹，指揮中心連採購疫苗都要意識形態掛帥，打死不跟大中華區總代理的上海復星公司採購，因此500萬劑最好的輝瑞疫苗就飛了。賴士葆說，國事如麻，經緯萬端，蘇貞昌說很多事要做，但是蔡政府眼中最為優先攸關意識形態的政策就是重中之重。

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(中時新聞網)