專家預估水情恐惡化，持續到5月底都不會降雨，對於中部地區現行「供5停2」計畫是否更緊縮？經濟部長王美花今出席活動時受訪表示，供5停2就是為了因應如果今年梅雨季如果來得比較晚、或是來得比較少，而提早做的準備，希望大家節水力道加強，同時也開發新水源，讓中部地區供五停二持續到5月底。

由於清明節雨況不如預期，日前傳出除了新竹、桃園、高雄可能會進入下一階段限水外，目前已「供5停2」的中部地區，更可能進入「供2停2」情況。

(中時 )