中部限水變供2停2？ 王美花：供5停2維持到5月底 12:092021/04/10 中時 許哲瑗 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 濟部長王美花今出席活動時受訪。(許哲瑗攝) Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 專家預估水情恐惡化，持續到5月底都不會降雨，對於中部地區現行「供5停2」計畫是否更緊縮？經濟部長王美花今出席活動時受訪表示，供5停2就是為了因應如果今年梅雨季如果來得比較晚、或是來得比較少，而提早做的準備，希望大家節水力道加強，同時也開發新水源，讓中部地區供五停二持續到5月底。 由於清明節雨況不如預期，日前傳出除了新竹、桃園、高雄可能會進入下一階段限水外，目前已「供5停2」的中部地區，更可能進入「供2停2」情況。 (中時 ) #中部 #供5停2 #水情 #限水 #王美花 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 一颱救全台？最快下周生成 專家曝時間點 - 生活 全國水情告急 鄭明典2張圖親解梅雨報到日 - 生活 配炒飯無敵！全聯這款調味料讓人妻大讚 主婦一看秒點頭：內行的 - 生活 日月潭清除大量廢棄物 淨潭作戰成果曝光 - 生活 吃鹽酥雞驚見「蝸牛」 老闆娘竟回嗆：哪能控制 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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