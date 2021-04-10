2020年人民幣匯率快速升值，離岸匯率最高一度升破6.5。這反映在大陸A股相關企業匯兌損益上，對企業當期業績影響較大，部分A股上市企業甚至因為匯兌損失拖累，2020年業績轉虧。

證券時報10日報導指出，根據統計，目前A股滬深兩市已有1,324家上市公司披露2020年財報，匯兌損失對2020年財報業績帶來影響的企業達1,122家，其中，2020年匯兌損失超過人民幣（下同）1億元的有60家，總合計匯兌淨損失高達100.33億元，相對於2019年的1.03億元，匯損明顯大幅增加。

報導指出，2020年人民幣匯率先貶後升，2020年5月底，在岸人民幣兌美元一度貶至7.1765，而後隨著美元指數持續走弱，人民幣開始反向持續升值，自5月底的7.1765低點，一直升值至2020年底的6.5148，期間累計升值了逾6,600個基點。

(工商 )