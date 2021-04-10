AZ疫苗最快4月底開放有出國需求者自費接種，衛福部長陳時中今出席活動受訪表示，最快下周公布施打條件、收費價格等細節，目前規畫會在醫院內施打，以1萬劑為施打目標，盡量想辦法把疫苗都施打完；陳時中也坦言，「打氣不如預期是開放自費的因素之一。」

陳時中表示，「開放自費施打的方向是確定的」，會先針對一小部份族群開放自費，像是出國留學等等，限制會比較嚴格，最快下周會把收費情況、正式開打時間等等細節說明清楚，目前確定會在醫院裡、也就是現有的疫苗施打點來施打，以1萬劑為目標。

至於價格部分，陳時中指出，經過行政部門、業者討論後，因為作業上的需要，會訂定一個參考價格，行政手續費用雖然還沒真正訂定，但因為是自費疫苗，還是會和大家收取費用。

針對是否把台商納入下一個自費疫苗對象？陳時中說，這個部分指揮中心會仔細考慮，不過因為入境中國的相關檢疫是相對嚴格，中國的檢疫規定是14加7天，跟有沒有施打疫苗真正的關係不是那麼大，不過如果有需求的話也不排除納入考量。

媒體追問，開放施打自費疫苗，是否因為醫護人員打氣不如預期？陳時中坦言，確實是因素因素，第二分面也是考量到很多民眾反映有出國的必要性，想要透過疫苗增加保護力，才會決定開放自費施打市場。

至於有沒施打完的剩餘疫苗，未來會怎麼處理？陳時中說，會盡量想辦法都施打完，之前有跟大家報告過，疫苗可能會展延有效期，一開始效期各個疫苗廠，安定性試驗時間都不夠，所以安定性試驗拉長，有效期就會拉長，現在的疫苗也不是很多，效期短也呼籲大家盡快來打，盡快對防疫有效，大家一起共同響應。

(中時 )