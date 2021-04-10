AZ疫苗恐出現施打不完的問題。（圖／Shutterstock）

AZ疫苗接種率低迷，台灣是否仿日韓推動「疫苗假」備受關注，中央流行疫情指揮中心8日表示，勞動部目前正在研擬疫苗接種假，引發各界討論。一項網路投票就針對若有疫苗接種假，民眾是否會增加施打疫苗意願，進行「民調」。截至今(10日)12時許，結果顯示有61.17%網友都表達「不會」，但也有38.83%的網友表示「會」。

指揮中心發言人莊人祥8日表示，勞動部目前規劃的新冠疫苗接種假，就如同疫苗照顧假的方式，會讓民眾在打完疫苗後可以提出休假依據，初步規劃打完一劑的當天與第二天可請假，若施打兩劑最多則可請四天假。

針對疫苗假的研議，《LINE TODAY》網站從8日起進行網路民調，截至10日12時許已有4.3萬人投票，其中有2萬6346名(61.17%)網友表達「不會」，1萬6723名(38.83%)網友表示「會」。雖有1萬多名網友表示，若有疫苗接種假願意打，但不少網友都紛紛表示，「中央政府官員全部都先打，要做全民的表率，以身試劑，身先士卒，才有公信力」、「假不是重點，打什麼疫苗才是重點」、「醫護都不敢打的疫苗，想推一般民衆來打，真夭壽」、「這不是假期問題，而是疫苗本身問題，本末倒置了吧」。

另外，關於民間倡議疫苗接種假不僅應給予勞工，也要給予經濟誘因，莊人祥說，目前的方向是不強迫雇主給薪，但不排除由指揮中心提出經濟誘因，「這部分還在研擬中。」

(中時新聞網)