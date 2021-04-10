資深藝人曹西平在演藝圈打滾40年，直來直往的性格，常針對演藝圈亂象做出見解，也累積一票死忠粉絲，稍早在臉書發文時，只見他語帶怒氣表示：「社會現實有錢人家瞧得起你，沒有錢人家就是瞧不起你」，立刻引起網友議論。

曹西平表示家家有本難念的經，紛紛擾擾終究會過去，接著話鋒一轉表示：「社會現實有錢人家瞧得起你，沒有錢人家就是瞧不起你」，坦言若什麼都要比較，是永遠比不完，隨著死亡之後，生前的名利終將會被遺忘，直言：「這就是所謂的人在人情在，人不在什麼事情都是個屁而已，人情冷暖你我都有體驗了」，強調人的一生絕對不會都順風，若冷眼嘲笑別人，終將有天會輪到自己。

炒ㄧ個四季豆 生活就是這麼簡單 每個人都有自己的故事 每個人都有自己家裡的經 看你自己要怎麼過下去 這些紛紛擾擾有天終究都會過去的 日子依然還是要過下去， 社會現實有錢人家瞧得起你 沒有錢人家就是瞧不起你 這都沒有什麼好說的， 要比比得完嗎... 由曹西平的粉絲愛團發佈於 2021年4月9日 星期五

曹西平強調不管逆境或順境，很開心一直都能做自己，坦言要勉強自己不看人家臉色、不去巴結人家，只為了乞求一份工作來生活，這種行為是絕對做不來，畢竟自己已經到了不會特別去強求的年紀，對於曹西平一番見解，也讓網友大表認同表示：「認同做自己喜歡的事，生活簡單就是幸福，開心生活」、「您把很多人的心聲都說出了，我很認同」。

對於藝人常遭酸民攻擊，也讓他一度發文感嘆藝人最需具備的就是抗壓性，來對抗酸民嘲諷及散播不實傳聞，更不諱言表示：「當藝人如果沒有好的抗壓力，真的死得快啊」，一語道出心中百般無奈。

(中時新聞網)