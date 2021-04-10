自來水外包廠商今（10日）上午10時許，在新北市泰山區明志路一段60號附近施工，疑因施工不慎挖破管線，造成現場大量瓦斯外洩。（翻攝）

自來水外包廠商今（10日）上午10時許，在新北市泰山區明志路一段60號附近施工，疑因施工不慎挖破管線，造成現場大量瓦斯外洩。（翻攝）

自來水外包廠商今（10日）上午10時許，在新北市泰山區明志路一段60號附近施工，疑因施工不慎挖破管線，造成現場大量瓦斯外洩，警方獲報立即封鎖現場，消防局也派出水箱車在現場戒備，所幸未釀成災情，已聯繫瓦斯公司關閉開關，詳細原因待進一步釐清。

(中時 )