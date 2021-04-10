天使隊大谷翔平因為水泡不能登板投球，但完全沒影響到打擊，他在今日與藍鳥的賽事中，敲出本季第3轟，也敲出清壘二壘打，個人攻下4分打點，幫助天使7比1贏球。

大谷翔平此戰擔任第二棒、指定打擊，首打席揮棒落空遭到三振，第2打席則沒錯失大好機會，滿壘的情況下大谷翔平面對J·祖克（T.J. Zeuch）的變化球，單手揮棒敲出一支打在全壘打牆上的深遠清壘二壘打，此局天使攻下4分奠定勝基。

大谷翔平手感正火燙，第5局趁勝追擊，同樣面對J·祖克，第一球看見失投的沉球立刻出棒，敲成中外野方向的陽春炮，這也是他本季第3轟、生涯第50轟，接著隊友沃許（Jared Walsh）也貢獻全壘打，此局天使再奪3分拉開差距，最後以7比1贏球，近6戰贏5場。

才本季第8場出賽，大谷翔平就敲出本季第3轟，打點也來到8分，此戰5支2，打擊率上升到剛好3成，大谷曾透露過去膝蓋開刀後曾限制了他的力量，本季他已經能更好的控制下半身力量了。

「他的揮棒非常有力，絕對不是中看不中用的揮擊，他完全擊中球心。」天使總教練麥登對大谷相當讚賞，不過投手方面大谷還沒有回歸日期，他因為水泡跳過一次先發，下周對皇家的三連戰可能還無法上場，不然就要等到台灣時間17號開始對雙城三連戰，也許才有機會等到大谷先發。

(中時 )