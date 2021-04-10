中職富邦悍將左投林逸翔近日遭周刊爆料，據說他對妻子與1歲多的女兒棄之不顧，還與岳父母失和，不是一個好丈夫與好父親。富邦悍將球團本月10日對此做出回應：「球團會再更瞭解詳情，並給林逸翔一些時間處理好家務事宜。」林逸翔其實是去年底才加盟富邦悍將，他原先效力樂天桃猿。

根據《鏡週刊》報導，28歲的林逸翔遭到投訴7個月沒給妻女生活費，還想迫使妻子離婚。去年8月底林逸翔在餐廳與岳父爭吵離席，由於是在公眾場合，旁人都看到了，岳母也遭林逸翔斥罵。林逸翔隨後道歉，但從那之後就對妻女置之不理，說好要搬回台南老家也沒做到。

那時候林逸翔還在樂天桃猿，他球季結束後11月底才被球團宣布不續約。林逸翔原本考慮轉職，表示「可能改當上班族或修車的黑手。」結果不只一支球隊找上他，最後落腳富邦悍將，並於近日升上一軍。

林逸翔先前有4年旅美經驗，在美職巴爾的摩金鶯小聯盟打拚，2017年返台參加選秀並加盟(那時是Lamigo)桃猿。遭桃猿釋出後，富邦悍將考慮林逸翔雖尚未在一軍投出成績，拿手的曲球與變速球若能再加以調整運用，加上他的左投優勢仍然極具潛力，經評估後邀請加盟。除了戰力方面的觀察，富邦悍將球團其實也沒立場窺探林逸翔的家務事，只能給他時間自行處理。

(中時新聞網)