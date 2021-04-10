AZ疫苗下周起擴大施打，新北市長侯友宜排定下周一早上8點前往三重聯合醫院施打；對於是否擔心有副作用？侯友宜今出席「亞太社會創新高峰會」前受訪表示，其實擔心也沒用，因為防疫就是作戰，戰士就是要上戰場，「地方首長身為帶頭的戰士們，更應該帶頭施打，帶動民眾共同防疫的信心」。

侯友宜表示，AZ疫苗下周一起開放第二批的地方首長以及防疫人員施打，他會率先來施打，因為顯然第一批的施打狀況與比例不是很好，他身為地方首長一定要率先施打，帶動民眾共同防疫的信心。

至於施打當天是否會早點休息或提前做準備？侯友宜說，他以平常心面對，畢竟他每天都行程滿檔，下周一的行程也排得滿滿的，9點在台北另有行程，會一直要忙到晚上7、8點，原本還擔心找不到時間施打，最後順利安排在一早8點來施打，當天所有行程照常進行，並沒有因為施打疫苗而調整生活作息。

媒體追問，是否擔心施打完有副作用？侯友宜強調，相信AZ疫苗還是有某部分的副作用，不過擔心也沒用，因為防疫如同作戰，戰士就是要上戰場，沒有理由不打，更何況AZ疫苗保護力還是有7成，市長身為帶頭的戰士們，更應該往前衝，也希望民眾一起來打，「也許會有一些副作用，我相信都是可以面對、處理的」。

出席同場活動的衛福部長陳時中則說，樂見各縣市首長帶頭施打，謝謝他們。

(中時 )