法務部矯正署明陽中學黃姓教導員、林姓警衛隊管理員，為了討好該校4名擁有健美身材、顏值破表，號稱明陽「F4」的男學生，3年來涉嫌夾帶乳清高蛋白粉、香菸、色情書刊等違禁品入校，讓4男生在校內高價轉賣獲利68萬多元。高雄地檢署依圖利罪嫌起訴黃、林2人後，高雄地院判決黃、林緩刑5年，並各向國庫支付50、40萬元罰金。

明陽中學教導及管理員私運乳清蛋白粉。（高雄地檢署提供／袁庭堯高雄傳真）

明陽中學是專收青少年犯的矯正學校，校方去年3月2日在黃男保管的庫房中查獲未開封香菸36包、已分裝香菸60支，及打火機、滅煙器3支，報請高雄地檢署偵辦。檢方指揮廉政署搜索、約談黃、林2人，2人辯稱，是為了表揚學生幹部帶班表現良好，藉由學生生日時送禮予以獎勵，檢方訊後聲押2人獲准。

檢廉查出，黃、林2人為了討好明陽「F4」，方便管理學生秩序，自2017年起至今年2月止，多次幫4名男學生代購香菸、乳清高蛋白粉、色情書刊及青春痘藥膏等違禁品，利用職務免受檢查機會，夾帶入校後，藏在戒護區的飲水機下方，4名男學生再依指示，拿走違禁品自用或高價轉賣給校內其他青少年犯。

檢廉發現，「F4」4名男學生熱愛健身，乳清高蛋白粉除了自用增肌外，也轉賣給其他同好，每罐乳清高蛋白粉可賣1900元，還賣到缺貨。此外，每支香菸轉賣價高達200元，色情小說「大學刑法課」1本也可賣到1000元高價，獲利相當可觀。

檢廉調查，黃、林2人各夾帶價值5萬8700元、62萬1700元的違禁品給「F4」。黃、林2人因收押後改口認罪，檢方建請法院減輕其刑，案件送審後，羈押中的黃、林2人，法院裁定15萬元、10萬元交保。

高雄地院法官審酌，兩嫌一時失慮，為圖管理學生秩序之便利，且犯後態度良好，造成的危害不大，兩人雖涉犯貪污重罪，但減輕其刑，各判兩人徒刑2年和1年10月，均判緩刑5年，並向向國庫支付50、40萬元罰金，仍可上訴。

(中時新聞網)