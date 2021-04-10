陳雅琳將接任華視新聞資訊台台長一職。（摘自臉書）

「逆風的烏鴉」臉書發文。（圖／翻攝自臉書「逆風的烏鴉」）

台鐵太魯閣號408車次，2日發生撞擊包商工程車出軌意外，造成50人罹難、200多人受傷，震驚國內外。近日卻連續爆出內政部要求國民黨改黨徽，與資深媒體人陳雅琳將擔任《華視資訊台》台長消息，遭媒體人「逆風的烏鴉」怒指是轉移焦點的「搭便車大法」，痛批民進黨是「新聞操作的王者，但也是政治道德的蠕蟲」。

臉書粉絲專頁「逆風的烏鴉」昨日（9）在臉書發表文章《轉移焦點的「搭便車大法」》，內文表示，華視9日召開臨時董事會，通過原《壹電視》總編輯陳雅琳擔任入主52台的《華視資訊台》台長，連同內政部公布要求國民黨改黨徽的報告，完美示範了怎麼偷渡負面新聞。

「逆風的烏鴉」分析，這兩件事現在出現是不是純粹的巧合？首先是改黨徽，這事的發動時間是1月29日，時代力量提案要改國徽，要求內政部兩個月內提報告，按這個時間限制，報告提出的時間點應該是3月29日前，而現在提出的時間是4月8日，顯然，日子是挑的，而且應該三月底報告就完成了；至於陳雅琳人事案，《華視》入主52台早就是定局，當然也不會是現在才找陳雅琳，然後《華視》是9日開臨時董事會通過人事案，推估配合行政時間，應該是在太魯閣號意外的第一時間，就開始作業了。

「逆風的烏鴉」指出，這兩個新聞都不是什麼正面新聞；改黨徽的案子，是被時代力量趕鴨子上架，而且內政部應該很清楚，最後沒建議改黨國徽而是改黨徽，是會兩面不討好的，所以能淡化當然再好不過。此外，「逆風的烏鴉」抨擊，從弄掉《中天》就玩得很難看，接著一如外界所料果然是《華視》搶到，陳雅琳人事案則令人質疑是要確保《華視資訊台》在民進黨控制下之；如果沒搭上太魯閣號的新聞便車，被弄成重大負面新聞是很正常的事。

不僅如此，「逆風的烏鴉」更痛批：「搭便車避風向當然是可議的事，但最可惡的是，當你以為現在重點是檢討和救災的時候，有人卻早就想著怎麼藉這個事件轉移自己的負面新聞。民進黨確實是新聞操作的王者，但也是政治道德的蠕蟲。」

(中時新聞網)