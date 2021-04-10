小孩難免會犯錯，家長逮住機會教育很重要。不過，一位媽媽發文表示，女兒直接拿同學的彩色筆用，還不小心將筆尖染色，惹得同學崩潰大哭。聽老師說完後，她只覺得這是件小事，還說「媽媽我還真不知該怎麼辦耶！」點燃網友怒火，許多人斥責她的態度與教養小孩的方式，對此，她再度發文解釋，女兒被老師說到快哭才先走的，她又沒說不處理，真的很委屈。未料卻引來近萬名網友撻伐。

一名女網友7日在臉書社團《靠北幼稚園》發文分享，接女兒放學的時候，老師告訴她女兒在上課的時候直接使用同學的彩色筆，還不小心將筆尖染色，讓彩色筆的主人發現之後，立刻崩潰大哭。

女網友表示，她真的不懂老師跟她說這些幹嘛？是希望她再買一組新的彩色筆還給同學嗎？就因為一支筆？雖然她當下回老師說，「不好意思，我女兒應該不是故意的。」但老師卻追問她「媽媽想怎麼處理呢？」讓她非常傻眼，因為她覺得這就是件小事而已，她還真不知道該怎麼處理。

女網友透露，當下她告訴老師會再給答覆，便先拉著女兒離開了。接著便忍不住抱怨說「這種小到不行的事情，媽媽我不知道要怎麼辦耶！」引發熱議，許多網友認為原PO處理此事的態度不對，怎麼會覺得這是小事？應要機會教育孩子，想要拿別人的東西之前，應先徵得同意，「你以為微小的事情，其實都是累積起來能讓人崩潰的惡意」、「媽媽要帶女兒向同學道歉並賠一組新的」。

後來，女網友昨又在社團中發文表示，看到大家的留言她有嚇到，許多人指責她不會教小孩、說她是恐龍家長，但大家有想過她當媽媽的心情嗎？「聽到老師那樣說女兒的不是...她（女兒）的眼淚都快流出來了」她才趕緊拉她走。

接著，女網友感慨說，她真的從沒想過，只是因為一支彩色筆，會被大家罵得這麼難聽，「我又沒有說我不處理！你們拼命罵、一直罵，很後悔在這裡PO這個文，媽媽我真的覺得很委屈！」

沒想這篇貼文吸引近萬名網友熱烈討論，不少人直言「你以為的小事，可能是小朋友的整個世界。」媽媽心疼自己小孩的同時，有想過尊重另一位小朋友的感受嗎？或許人家很愛惜自己的東西；另外不捨自己的女兒流眼淚可以理解，但讓小朋友知道自己做錯事情也很重要。畢竟小孩會長大，這個世界不是做錯事以後，哭就能解決了。

(中時新聞網)