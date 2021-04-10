新北市長侯友宜昨一席「總統說」引發熱議，侯今出席活動時，媒體追問是否也想當個「有意義的總統」？侯表示，其實他在講的是一個職位與定位，每個職位都有它的價值、有它的角色，今天你當了總統、當了市長，如果沒有做好有何意義呢？希望每個人都把自己的職位、角色做好，這才是最重要。

侯友宜角逐2024總統大選呼聲不斷，他昨出席「2021約翰．漢尼斯國際大師論壇」，演講時提「一生當中想留下什麼」，他認為人離開後，只希望有人說句「你做得不錯」就夠了，就像當他卸任後，只要有民眾願意說「這市長做得不錯」便足矣，「不然給你當總統有意義嗎？」，語畢引來台下一片掌聲。

侯友宜今受訪時解釋，他昨天在講的是一個職位與定位，每個職位都有它的價值、有它的角色，「今天你當了總統、當了市長卻沒有做好，有何意義呢？還不如我們在基層當一個能夠破案、能夠幫助受害者的刑警，這才是更有意義」。

侯友宜說，職位沒有所謂高跟低的問題，最重要的是把自己的角色做好，定位永遠比職位更重要，「我歷經15個職位，希望每一個職位把自己的角色做好，這才是最重要。」

(中時 )