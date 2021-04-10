波音周五（9日）發表緊急聲明表示，由於737MAX 客機電力系統有潛在問題，已建議16家航空公司暫時停飛該機型，受到此消息影響，波音股價一度重挫近2%，終場跌幅稍收歛，下跌1.02%、收在252.36美元。

波音737 MAX客機在2018年曾發生兩起嚴重空難，造成300多人死傷，遭停飛近2年，美國聯邦航空管理局（FAA）當時調查後發現，波音隱瞞兩名飛行員於2016年對737 MAX飛行控制系統有疑慮的訊息，如今復飛後電力系統又出包，讓外界再度對737 MAX的安全感到憂心。

波音發布聲明表示，建議停飛是為了驗證一個電力系統組件具有足夠的接地路徑，該公司已通知客戶受到影響的飛機編號，並提供相關因應措施給客戶。

路透報導，波音發出聲明後，西南航空、美國航空和聯合航空等三大航空公司已停飛67架該型號飛機，但消息人士透露，這次737 MAX出問題將使全球約90架飛機受影響。

聯邦航空管理局表示，波音已通知各航空公司建議暫時停飛737 MAX，待電力系統問題解決後再復飛，已針對波音該機型問題展開合作調查。

投資機構 Cowen分析師Cai von Rumohr指出，由於波音已掌握 737 MAX出包的源頭，維修起來也相對容易，應該不至於發生暫停交機，但是否影響最大筆訂單交付目前仍不清楚。

(中時新聞網)