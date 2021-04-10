台灣中部地區因久逢乾旱，接踵而來的限水措施，民眾深受其擾，許多人為了省水增加外食頻率，假日各大百貨商場美食街更是座無虛席，但業者洗滌餐具必定耗費更多自來水，為度過缺水危機，苗栗縣政府環保局宣布暫時解除百貨商場等，提供非塑膠類免洗餐具的禁令，已有1間知名連鎖壽司店申請。

依據行政院環保署公告，目前8大類場所包含公部門、私立學校、百貨公司業及購物中心等，不得提供塑膠類免洗餐具。2020年7月1日起，苗栗縣內百貨公司、購物中心及量販店，除了位於其中的連鎖便利商店及連鎖速食店，其餘餐飲場所供消費者現場食用時，也不得提供各類材質免洗餐具。

守護環境民眾配合減少使用一次性餐具，但中部地區近逢乾旱，苗栗縣部分地區已實施限水或是全日減壓供水措施，民眾為了節水增加外食頻率，假日各大百貨商場美食街更熱鬧，用餐人數多，業者洗滌餐具需要耗費更多自來水，為度過缺水危機，縣府暫時解除百貨商場等禁用免洗餐具。

苗栗縣久逢乾旱，民眾為了省水增加外食頻率，尤其假日各大百貨商場美食街用餐人潮多，業者洗滌餐具的用水也增加。（巫靜婷攝）

環保局指出，以往不限制美食街業者使用各類免洗餐具，導致垃圾多到燒不完，這次因應缺水情形，開放縣內百貨公司業、購物中心及量販店業，得申請暫時提供免洗餐具，但不包括塑膠類製品，案經環保局同意即可使用，希望能減少自來水消耗，共體時艱。

環保局祕書蔡政勳指出，苗栗縣符合此次解禁政策的列管對象共有3家，包含頭份尚順育樂世界、頭份大潤發、苗栗家樂福，由於百貨商場內餐飲店家異動頻繁，目前僅有1間知名連鎖壽司店來申請，內用可暫時提供非塑膠類免洗餐具。

(中時 )