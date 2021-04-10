與英國女王伊麗莎白二世(Queen Elizabeth II)結褵逾70年的菲立普親王，9日在女王的陪伴下離世，享耆壽99歲。《每日郵報》指出，英國將在為期8天的全國哀悼日後，為菲立普親王舉喪禮，初步規劃將於17日舉行；但如何兼顧新冠肺炎規範，而擬定完美的邀請人員名單，讓王室大傷腦筋。此外，另有消息指出，查爾斯王子也是到王室發布正式消息，才得知親王離世。

《每日郵報》指出，由於英國因新冠疫情流行，政府設立婚喪禮社交人數限制在30人，邀請誰出席喪禮成為王室最大的考驗；但可以確定的是王室成員中，有8名資深人員鐵定可以出席，並且屆時將成為王族的代表成員；這8人分別是女王、安妮公主、愛德華王子與其妻子威塞克斯伯爵夫人蘇菲、王儲查爾斯與卡蜜拉、威廉王子與凱特。

報導表示，一項不諱言生死的菲立普親王，最大的願望是能和女王母親一樣，僅舉行皇家葬禮，而不是正式的國葬，而這一心願已獲得實現。不過，考慮到新冠肺炎大流行，相關聚會被訂有人數上的限制，連帶地各種針對喪禮擬定的計畫也受到影響，而使得王室大傷腦筋。

為此，女王昨日與官員徹夜討論，思索如何才能讓喪禮完美的舉行，而討論出來的計畫一旦獲得女王批准，最快當地時間10日便會公布。

報導提到，菲立普親王的喪禮計畫代號為「福斯橋行動」。依據該計畫，皇室會馬上將菲立普的遺體進行防腐處理，並自溫莎堡聖喬治教堂送往阿爾伯特紀念教堂。然而，菲立普親王的棺木昨晚仍留在女王居住的城堡中，陪伴女王最後一晚。據了解，棺木可能停放在女王私人禮拜堂中。

報導分析，親王棺木可能在週末時送往阿爾伯特紀念教堂，並依據親王遺願不舉行任何儀式，而簡單的安放在教堂內的木製平台上。

「福斯橋行動」擬定在新冠大流行之前，該計畫原本安排親王的棺木10日送往倫敦，暫時安歇在聖詹姆士宮皇家教堂中。如今，隨著新冠肺炎疫情緊繃，菲立普親王將在溫莎堡暫歇，直到聖喬治教堂的喪禮舉行為止，而喪禮很可能於17日登場。然而，皇家仍會在溫莎堡為其舉行守夜，包括王儲查爾斯、安妮公主等人都會出席。

另一方面，儘管菲立普親王2月才因身體不適接受心臟手術，但因為王室對外宣稱術後恢復一切良好；因此，查爾斯王子也是到王室發布正式消息，才得知親王離世。

英國菲立普親王辭世享耆壽99歲 伊麗莎白女王悲慟萬分

(中時新聞網)