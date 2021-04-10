太魯閣事故發生後7日政黨新聞聲量統計。(圖/翻攝自聲量看政治)

台鐵太魯閣號日前發生慘重傷亡事故，各界究責聲浪不斷。輿情統計網站「聲量看政治」指出，昨(9)日適逢事故發生一周，分析多筆關鍵字和國內4大政黨新聞聲量，其中以民進黨的聲量56%最為高，其次是國民黨36.29%，第三是時代力量4.1%，最後是台灣民眾黨3.53%。但網友指出，民進黨政府這次完全搞砸了，這些聲量幾乎都是罵聲一片，他們接下來肯定不會好過。

聲量看政治9日PO出政黨聲量分析數據指出，在利用包括「林佳龍、李義祥、太魯閣號事故、太魯閣出軌、太魯閣號出軌、交通部、出軌、太魯閣、太魯閣號、台鐵」等10個新聞關鍵字，觀察4大政黨新聞聲量後，提出幾點分析。

首先，民進黨作為執政黨，在此次事件中，包括李義祥曾有民進黨黨職、衛福部捐款帳號開立，被在野黨拿來作為究責議題。另外，黨主席蔡英文在中常會對台鐵改革的宣示，以及民進黨許多黨公職與民代的捐款，也帶動部分話題。

再者，國民黨在事發之後，主要聲量重點在提出要民進黨負責的論述，並強烈要求林佳龍與蘇貞昌下台。此外，尚有國民黨高雄市議會黨團捐款給花蓮縣政府專戶，也成為話題。

民進黨這段期間的聲量居高不下，引發網友討論，表示「民進黨，詐騙洗腦的聲量又變高了！牠們開心就好」、「貪腐黨被全民臭幹，聲量自然高」、「民進黨本身的利益永遠高於全國人民的利益，感謝817高級知識選民，選出這樣無恥無能無知的好政府」、「這聲量是負面的，有啥好開心」、「幾乎所有聲量都是在罵民進黨亂搞，我看下次選舉他們慘了」。

百次行政院會台鐵改革零討論 馬英九光速回一句話酸爆

(中時新聞網)