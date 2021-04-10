中央致力推動沙崙智慧綠能科學城，台南市政府水利局也投入建置汙水系統，汙水系統收集高鐵特定區內單位及區外沿線單位的民生汙水，送往仁德水資源回收中心處理，預計可收集約2萬2000 CMD汙水量，綠能科學城各進駐單位不需自行設置汙水處理系統，減少民生汙水流入二仁溪流域，改善周遭流域及分洪道水質並提升住戶生活品質。

水利局指出，為配合沙崙智慧綠能科學城之營運時程，2017年7月獲行政院於前瞻計畫「科學城低碳智慧環境基礎建置-公共建設部分」核定7.93億元，辦理汙水系統建置。2019年6月完成沙崙高鐵特定區內既有管線內部檢視及評估堪用狀況總長度約21.2公里、既有管線整建總長度約14.5公里及既有人孔與陰井整建約152座，並於109年底完成8.3公里污水專管之建置及全區域通水。

沙崙綠能科學城園區汙水系統為收集高鐵特定區內單位，包括綠能科技聯合研究中心、綠能科技示範場域、中央研究院南部院區、智慧綠能循環住宅園區、大台南會展中心、台灣智駕測試實驗室及三井Outlet等，以及區外沿線單位包括台南看守所、台南監獄及大潭社區汙水系統的民生汙水，送往仁德水資源回收中心處理，達到民政雙贏的業界發展。

沙崙綠能科學城去年底完成8.3公里汙水專管建置及全區域通水。(台南市水利局提供／曹婷婷台南傳真)

(中時 )