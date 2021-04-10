大甲媽遶境行程凌晨起駕出發，神童團車隊已先行進入彰化市區。（摘自「彰化踢爆網」／謝瓊雲彰化傳真）

起馬炮響！大甲媽鑾轎深夜起駕 10萬人湧街道大批信徒跪送

大甲媽祖辛丑年遶境行程凌晨起駕，10日進入彰化縣轄區，有眼尖網友發現前導先行的神童團車隊，竟將香條直接貼在後方車牌遮住車牌號碼；彰化縣警察局交通隊接獲檢舉，派出員警上前攔查，依法開出2400元罰單。

大甲媽鑾轎進入彰化縣轄區，今年隨香信徒車隊逾10萬人次，又遇上大旱節水與防疫，彰化縣警方來回全程編排出動3500人次警力維安秩序；有網友在社群貼出大甲媽神童團車隊影片、照片，指出車隊中不少車輛直接將香條貼住後方車牌，質疑「車牌可以這樣貼嗎？」

眼尖網友發現不同於多數車隊將淨香條貼於車身，部分神童團車隊車輛，竟直接以香條貼住後放車牌遮住號碼。（摘自「彰化踢爆網」／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣警察局交通隊員警接獲檢舉後迅速沿線追查，順利攔查2輛違規車輛對車主、駕駛開罰。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

大甲媽神童團車隊香條貼住車牌 彰警攔查開罰

貼文引發網友熱烈討論，直呼誇張、壞榜樣。還有網友表示，在台中有遇到，幾乎都是神將團的私家車，有可能是怕被檢舉違停。

彰化縣警察局交通隊員警接獲檢舉後迅速沿線追查，順利攔查2輛違規車輛對車主、駕駛開罰。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣警察局交通隊員警接獲檢舉後迅速沿線追查，順利攔查2輛違規車輛對車主、駕駛開罰。（民眾提供／謝瓊雲彰化傳真）

彰化縣警察局交通隊長林世明表示，今天中午接獲檢舉，已立即派員警前往了解，並在沿路攔查到三輛汽車，確認違規，同仁已依法開單告發。依據道路交通管理處罰條例第13條規定，處汽車所有人新臺幣2400元以上4800元以下罰鍰；也要求駕駛當場私下遮住車牌號碼的香條。

(中時 )