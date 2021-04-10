大甲媽祖辛丑年遶境行程凌晨起駕，10日進入彰化縣轄區，有眼尖網友發現前導先行的神童團車隊，竟將香條直接貼在後方車牌遮住車牌號碼；彰化縣警察局交通隊接獲檢舉，派出員警上前攔查，依法開出2400元罰單。
大甲媽鑾轎進入彰化縣轄區，今年隨香信徒車隊逾10萬人次，又遇上大旱節水與防疫，彰化縣警方來回全程編排出動3500人次警力維安秩序；有網友在社群貼出大甲媽神童團車隊影片、照片，指出車隊中不少車輛直接將香條貼住後方車牌，質疑「車牌可以這樣貼嗎？」
貼文引發網友熱烈討論，直呼誇張、壞榜樣。還有網友表示，在台中有遇到，幾乎都是神將團的私家車，有可能是怕被檢舉違停。
彰化縣警察局交通隊長林世明表示，今天中午接獲檢舉，已立即派員警前往了解，並在沿路攔查到三輛汽車，確認違規，同仁已依法開單告發。依據道路交通管理處罰條例第13條規定，處汽車所有人新臺幣2400元以上4800元以下罰鍰；也要求駕駛當場私下遮住車牌號碼的香條。
(中時 )
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。