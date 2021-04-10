歌壇長青樹余天的二女兒余苑綺去年才宣告二度抗癌成功，最近卻鬆口癌症復發，在肺部與淋巴發現新腫瘤，樂觀的余苑綺透露會為了兩個孩子努力抗病，「一定陪妳們一起長大」。今(10日)余祥銓分享幫余苑綺慶生影片，說願望時，余苑綺大女兒樂樂搶話說：「祝媽媽身體健康。」讓網友看了都相當心疼。

余苑綺2013年被發現罹患大腸癌，做化療成功後，2017年和交往1個月男友Gary雙喜臨門、奉女成婚，當時醫師透露余苑綺的受孕機率只有「百萬分之一」，2019年余苑綺生下第2胎兒子，竟又發現直腸癌三期復發，癌細胞已從淋巴擴散到肺和肝臟，她積極面對，去年終於二度抗癌成功。

余苑綺抱著一對兒女開心吹蠟燭。（圖／翻攝自余祥銓Ken臉書）

未料今年農曆年前，余苑綺發現癌症三度找上門，她原本有意回歸演藝圈工作，因此不得不取消計畫，堅強表示：「面對再次的復發，我一樣是相信，喜樂的心就是良藥」，並強調為母則強，「媽媽好愛好愛妳們，我一定會陪妳們一起長大的」，而這次的治療過程雖然只用了一種藥，余苑綺透露「還是吐得很慘」，但兩個孩子完全是她治療的動力，會不屈不撓持續跟病魔對戰。

余苑綺日前傳出癌症復發。（圖／中時資料照片）

今余苑綺過38歲生日，稍早弟弟余祥銓曬出全家為她慶生影片，開心寫下：「二姊生日快樂，希望妳身體永遠健健康康的，弟弟愛你唷」，而影片中全家圍著圓桌唱歌為她慶生，說願望時女兒樂樂搶一步說：「祝媽媽身體健康。」余苑綺則在女兒耳邊說：「祝大家每天開心。」母女互動親密溫馨，也引來不少網友為她加油打氣，祝福一定要早日康復。

(中時新聞網)