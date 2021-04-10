台灣大學醉月湖生意盎然，經常可看見肥碩可愛的鵝在湖上逍遙，是師生共心維護的寶貝；孰料，有學生近日發現，平時體型最大的公鵝爸爸失蹤了，經警衛調閱監視器卻發現，一名校外人士帶著紙箱進校殺鵝，拎著鵝脖子步出校園，引起師生公憤。據了解，校方證實有此事，並表示駐警隊正在積極處理中。

一名台大學生10日凌晨於論壇《PTT》八卦板爆卦發文，指稱有人在獵捕台大校內的動物，同時也轉貼臉書不公開社團《NTU台大學生交流板》的舉報文，臉書原文指出，醉月湖公鵝消失的真相，竟是被附近居民殘忍殺死。

台大學生於臉書社團透露，醉月湖的公鵝遭民眾無情獵殺。（翻攝臉書社團《NTU台大學生交流板》）

原PO指出，經通報校方後，駐警隊調閱監視器一查才發現，一名附近居民於清晨4時58分被拍到空手朝醉月湖鵝的棲息地走去，而2分鐘後，清晨5時許，該男把鵝從脖子拎住往外離去，把已明顯死亡的鵝放入紙箱中，騎乘腳踏車離去。原PO也補充說明，該位殺鵝兇手是慣犯，經常來台大抓魚抓鴨抓鵝。

消息擴散後，引起校友與愛鵝人士的撻伐，不少人在PTT寫下留言痛罵，「這太誇張了吧」、「太惡質了」、「以前很常去看鵝，他們超可愛的，這消息令人悲憤」、「幫高調，天啊，我最愛的台大鵝」、「鵝超可愛QQ」；還有網友貼出與鵝的合照，難過的說先前台大的朋友才剛介紹鵝給他認識，突然得知鵝的死訊，直說，「希望牠走的時候沒有痛苦太久」。

對此，台大校方證實有此事，同時透過校內監視器掌握事發時間點，並至台北市警察局報案，全案進入司法程序，另外，北市動保處也已受理此案，啟動偵查。

(中時新聞網)