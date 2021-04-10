顏寬恒服務處。(取自顏寬恒臉書)

大甲鎮瀾宮媽祖於9日晚間11時5分許，在眾多虔誠信徒跪拜簇擁下，展開9天8夜進香遶境，不少人都爭搶壓轎金當平安符。國民黨副秘書長顏寬恒今(10日)在臉書吐露，雖然忙了一夜，依舊不覺得有任何的疲憊，更透露自己向媽祖祈求三件事，分別是風調雨順、國泰民安、百姓安康。貼文曝光後，不少網友則湧入留言表示「辛苦了」、「9天下來肯定瘦一大圈」。

顏寬恒10日在臉書寫下心情，他說，在最熱鬧的起駕之後，雖然忙了一夜，依舊不覺得有任何的疲憊(瞇一下應該不算吧)，「對於所有信眾而言，我們越累，代表我們越受祝福」，在政治服務的道路上現在雖然沒有公職，但服務處的門和團隊的心意從來沒有打烊，辛苦工作一整年的大家，當然需要親身沐浴在媽祖婆的慈愛聖恩之中。

顏寬恒提到，自己跟團隊在沙鹿服務處備妥鮮花、素果、馨香迎駕，一拜求風調雨順，二拜求國泰民安，三拜求百姓安康，在恭送媽祖婆聖駕離開後，也會繼續踏上遶境的道路，服務處也會繼續開張服務有需要的民眾。

最後，顏寬恒更打趣地說，今天還沒找到體重計，所以無法告知體重，更熱情邀請民眾可以跟他合照，但「勿餵食」。不少網友紛紛留言寫下，「放心你的體重不超過我的體重，你算瘦子」、「結果後面的信眾除了在路邊擺設香案外，家家戶戶門口多了一台體重機，方便你路過的時候可以紀錄」、「歡迎來新港啊」、「其實我們很近，我拿過去給你量一下好了，要嗎？」

(中時新聞網)