AZ疫苗上月22日開打，目前已累計2萬多人完成第1劑接種。由於打氣不理想，中央流行疫情指揮中心除將擴大公費對象外，也考慮釋出部分供自費接種。今早指揮官陳時中透露自費疫苗將以1萬劑為目標。由於1支疫苗需要10人接種，對此發言人莊人祥表示，會要求接種者先預約，目前還在規劃要要湊滿10人才能打，或是和公費的對象一起分。

中央流行疫情指揮中心日前表示，自費疫苗會根據情況隨時做考量，因為還要鋪貨到旅遊醫學門診，沒有把握下周就開打，還需要準備，預計最快下周宣布，最快月底開放。這些對象包括要出國的商務人士、留學、工作就醫等人道因素的民眾，開放後會安排去旅遊醫學門診接種自費疫苗。

根據指揮中心規劃，自費疫苗開放後，規劃收取的費用包括疫苗採購相關費用、掛號費、診察費、治療處理費（注射費）、藥事服務費、接種證明書費用，但疫苗處理成本費用如軟硬體行政費等則研議不收。莊人祥表示，疫苗費用在研議中，詳細的部分還在調查幾家醫院，再訂出參考價格。

由於一支疫苗需要10人一起打，對於自費疫苗開放後，是否也需湊滿10人才能打？莊人祥表示，會要求民眾先預約，如果有自費門診，預約也是要湊滿。公費自費一起湊，或是自費湊滿10人，2種方式都有在規劃中，看看最後要取那個案子，不過都是要預約，才有辦法知道是不是當天有這麼多人可以打。

另外，下周一起，公費疫苗的開放對象將擴大至第3類，中央及地方防疫人員及高接觸風險工作者都能接種。莊人祥表示，周一將會安排副指揮官陳宗彥、醫療應變組副組長羅一鈞、2名防疫醫師、機組員等赴桃園醫院帶頭接種。至於他自己，因為禮拜一已經很多人打，怕媒體太忙所以沒去，若指揮中心安排，他也會去打。

目前COVAX平台19.92萬劑AZ疫苗還在進行檢驗封緘，由於效期只到5月底，對於接下來疫苗的使用，莊人祥表示，該批疫苗預計4月14日才能配發出去，目前正在打的都是前一批，14日以後則會以COVAX那批為主。指揮中心也會依據施打狀況來調整公費對象的開放。

(中時 )