近日傳出我國擬比照日本、韓國提供受僱者「疫苗接種假」，外界關心何時上路，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前有看到勞動部初步規劃，但仍待後續討論及溝通。

勞動部日前研擬的疫苗接種假，因不可歸責於勞雇雙方，受僱者請求時，雇主不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分，但也未強迫雇主給薪，但也研擬是否要有津貼或補助提高民眾接種意願。

至於是否會在下周擴大接種對象前公布？莊人祥未正面回應僅說，勞工放假有些單位會覺得權益受損，需要再做好溝通的準備。

(中時 )