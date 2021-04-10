疫苗接種假何時上路？ 指揮中心回應了 14:282021/04/10 中時 林良齊 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 中央流行疫情指揮中心莊人祥發言人說明。（中央流行疫情指揮中心提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 近日傳出我國擬比照日本、韓國提供受僱者「疫苗接種假」，外界關心何時上路，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，目前有看到勞動部初步規劃，但仍待後續討論及溝通。 勞動部日前研擬的疫苗接種假，因不可歸責於勞雇雙方，受僱者請求時，雇主不得視為缺勤而影響其全勤獎金、考績或為其他不利之處分，但也未強迫雇主給薪，但也研擬是否要有津貼或補助提高民眾接種意願。 至於是否會在下周擴大接種對象前公布？莊人祥未正面回應僅說，勞工放假有些單位會覺得權益受損，需要再做好溝通的準備。 (中時 ) #疫苗接種假 #受僱者 #莊人祥 #勞動部 也許您會感興趣 其他人正在看 生活熱門新聞 全國水情告急 鄭明典2張圖親解梅雨報到日 - 生活 日月潭清除大量廢棄物 淨潭作戰成果曝光 - 生活 配炒飯無敵！全聯這款調味料讓人妻大讚 主婦一看秒點頭：內行的 - 生活 一颱救全台？最快下周生成 專家曝時間點 - 生活 每天喝幾杯咖啡？專家曝過量警訊 6種人少喝 - 生活 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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