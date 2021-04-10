中壢區9日發生一名長髮男子於街頭持刀揮舞，疑似有意圖要攻擊路人，警方獲報後幾次前往，終於逮獲該名精神狀態不穩定的男子，從身上搜出一把刀，將男子制伏後送醫。過程中並未有人受到攻擊受傷，但附近店家看到男子揮刀嚇得畫面錄下，提醒鄰居要注意安全。

「真的很可怕很擔心。」一名網友在臉書貼文指出，中壢區林森路上一名男子長髮黑色極度乾燥外套，疑似是要隨機亂刺人，甚至攻擊一位女性，還好沒有造成人受傷，他也提醒住在林森路附近要上學的小朋友們及鄰居要注意安全。據了解，這名男子曾多次出現在附近，但是9日見到他企圖攻擊路人，讓附近來往民眾都相當害怕。

警方獲報後立刻派員趕往現場，但是並未發現男子蹤影，下午再次接到民眾報案，果然發現他在路上閒晃，上前查詢身分時，男子突然躁動還拒絕受檢，員警將他壓制在地上，並發現他身上有把水果刀。警方查明男子身分通知家屬後，得知男子有情緒上問題，警隨即將男子強制送醫。

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(中時 )