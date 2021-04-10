《鏡子森林》由楊謹華、姚淳耀、林柏宏、瑭霏主演，姚淳耀去年以該劇拿下金鐘獎最佳男主角，也讓他的演藝人生更上層樓。他劇中飾演「火線新聞」的社會記者，遊走在黑白兩道間，為了跑新聞不擇手段，更教林柏宏、瑭霏偷拍出有話題的照片獲取點閱率；現實中的他因為是藝人的身分，也有被狗仔跟拍的經驗，但他說令人驚訝的是完全沒發現自己被偷拍了。

姚淳耀劇中與飾演正義凜然的政治組記者楊謹華有許多摩擦，兩人藉由爭執更認識彼此，在工作上互補有餘；姚淳耀說，印象中有一段送楊謹華回家開車的那場戲，因為是第一季剛開拍，還在適應角色，緊張到不知道怎麼開車。劇中，有場酒店應酬被脅迫的橋段，被莊凱勛威脅的那場戲，也打開姚淳耀的肢體開關，更讓他抓到角色「阿侯」的心理狀態。

姚淳耀說，《鏡子森林》刻劃記者職業生態的困境與希望，也映照大家的生活與工作上的兩難。為了拍這部戲，姚淳耀還跟真正的記者跑線實習，他說，記者是一個非常專業的職業，對內要如何用新聞報導說故事，要有新聞嗅覺；對外，要八面玲瓏的進退遊走黑白兩道，對於演員來說都是要實際的走訪勝過想像，現在回想起來，特別感謝當初帶他實習的記者。《鏡子森林》明晚9點起，每週六日晚間8至10點緯來戲劇台播出。

姚淳耀在《鏡子森林》飾演侯方平。（緯來戲劇台提供）

姚淳耀在《鏡子森林》中飾演記者。（緯來戲劇台提供）

(中時 )