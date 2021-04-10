陳零九與女友呼呼今（10）日出席「Nine Tea 九茶」開幕茶會，宣布籌備近半年的飲料店品牌正式營運。兩人愛情長跑8年，今被追問婚期，異口同聲說順其自然，陳零九直言不想宴客，因為太麻煩了，呼呼也接話「要穿婚紗，但宴客還好」。而昨是陳零九34歲生日，新店開幕對他來說就是最好的生日禮物。

陳零九昨天生日仍連趕3個工作，因此切了3次蛋糕，回家後跟女友一起吃披薩慶生。陳零九坦承生日買了一些奢侈品的飾品送給自己，被呼呼爆料「你每天都在買，玩具、公仔……」。呼呼不擔心他工作太忙，少了相處時間，稱讚「他下班就都是回家，都看的到」，她也十分關心他的健康，「他有吃很多保健食品，一天7顆」。

陳零九與女友呼呼今一同出席「Nine Tea 九茶」開幕剪綵。（吳松翰攝）

陳零九與女友呼呼今一同出席「Nine Tea 九茶」開幕剪綵。（吳松翰攝）

兩人與股東共6人投資400萬元成立飲料品牌，在籌備過程難免有爭執，但兩人一致認為，飲料好喝最重要。談到當老闆的甘苦，陳零九說，試營運期間，有輕忽人力，有員工發燒、有員工為了怕讓客人等而沒辦法上廁所。「我們SOP還沒建立好，被客訴點10杯飲料等了1小時，我在IG跟他道歉了。」郭台銘妻子曾馨瑩和女兒日前也專程前往棒場。

他也知己知彼去喝丫頭、紀卜心經營的飲料品牌，並詢問他們的意見，「大家沒有說是競爭對手，各自有各自的特色」，他已被詢問加盟方式，他笑說：「有想過削一筆加盟金就跑了！但不行，要長久經營，至少要再半年等把品質鞏固好，才可能會開放加盟。」

曾馨瑩前往棒場陳零九的手搖飲。取材自IG。

陳零九近年除了演藝事業紅不讓，也很有生意頭腦，繼成立潮牌「NINE THEORY」、玩具店「星宇文創」後，再創第3個副業「Nine Tea 九茶」，他的目標是經營「9個副業」，下一步將往冷凍食品或密室逃脫領域開發。

他今年還有很多計劃，他與邱鋒澤合組的「九澤CP」將於5/8在台北流行音樂中心舉辦《第四象限》演唱會，也還有更多的新作品會陸續釋出，「我跟鋒澤有一定的默契在，也有新歌發表，不會讓大家失望」。

(中時 )