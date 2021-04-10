台南市長黃偉哲（右）與環保署長張子敬一起拿起廚餘發酵完成的培養土。（程炳璋攝）

台南市每日生產170噸民生廚餘，過去以養豬、堆肥方式，每日可消化60噸，台南市環保局花費9200萬購置兩台高速發酵系統，分別在安南區與新化區運作，10日正式運轉，每天可處理120噸廚餘，10天內轉化成肥料。

台灣2019年飽受非洲豬瘟威脅，台灣飼養的豬隻以餵食廚餘為主，未熟的廚餘若含有豬瘟病毒，遭豬隻食入，恐會造成感染，引發環保署重視廚餘處理，撥款改善各縣市的廚餘廠。

台南每天生產170噸廚餘，以往處理方式為其中60噸交給城西、新化、東山與南化4座公家堆肥廠，生廚餘如蔬菜果皮用作堆肥，熟廚餘如剩飯、剩菜用以養豬，傳統廚餘發酵需經過60天，處理量有限，剩下110噸交由民間單位處理，大部分廚餘去向缺乏嚴格把關。

台南市環保局接受環保署補助，花費9200萬，在新化、安南區各設置1台高速發酵機，10日啟用，有了高速發酵廠，原需60天發酵期的廚餘，大幅縮短為10天，廚餘處理量倍增，提高為每天120噸。

台南市長黃偉哲（第二排深藍夾克黃領者）感謝環保署長張子敬（第二排中藍背心者）同意撥款1億8000萬經費，環保署贈送台南市53輛環保車，為台南市垃圾清運提升效率。（程炳璋攝）

新的廚餘車可自動將廚餘桶倒入後車斗，不須清潔隊員搬運。（程炳璋攝）

台南市環保局現有垃圾車、資源回收車半數車齡過高，超過10年，過於老舊。環保署補助台南市購買53輛各種類環保車，其中6輛廚餘清運車，在車輛後方的廚餘桶可自動倒入車後斗，降低清潔人員過去徒手搬運的職業傷害機率。

台南市長黃偉哲與環保署長張子敬到場檢視發酵設備運轉，黃偉哲表示，新的發酵機器提高廚餘處理的安全性與降低環境衝擊，提高台南市處理廚餘能力，另外有環保署送的53輛環保車，台南市垃圾清運更有效率。

台南市環保局試用高速發酵系統已1個多月，生產的有機培養土交給社區當肥料試種西瓜，結果可行，未來將生產的有機培養土申請肥料認證，目前放置在藏經閣，民眾可拿資源回收物前來兌換。

(中時 )