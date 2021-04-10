若長期有噁心、乾嘔以及消化不良症狀，一定要趕快去看醫生，不要想說吃成藥緩解就可以了。大陸溫州一名張姓女子長期腹痛、消化不良，但都沒有就醫，直到發現空腹時開始會隱隱作痛，才到醫院求診。醫師表示，張女是幽門螺桿菌感染，這種病接吻也會傳染。

根據《溫州商報》報導，26歲張姓女子近一個月出現噁心、乾嘔症狀，空腹時還會感到隱隱作痛，從前都是買藥吃緩解，但因想備孕到醫院求診。消化內科副主任醫師葉毅在胃鏡檢查時，發現張女胃黏膜呈瀰漫性的凹凸不平改變，特別像拔過毛之後的雞皮，正是典型的「雞皮胃」，為幽門螺桿菌感染。

而張女看到一片密密麻麻的小疙瘩開始慌了，擔心是否會病變以及影響到懷孕。對此醫師葉毅表示，不用擔心，進行幽門螺桿菌感染的治療後，「雞皮胃」自然也就沒了，那時再考慮備孕，相關疾病的風險會降低。經過治療後，張女幽門螺桿菌已轉陰性，不舒服的症狀也明顯改善。

醫師葉毅指出，要防「雞皮胃」，從根源上，還是得避免幽門螺桿菌感染；幽門螺桿菌主要有兩種傳播途徑：糞口傳播與口口傳播，經幽門螺桿菌污染的食物、水、餐具，入口後可引起幽門螺桿菌感染，無公筷母匙的習慣，也特別有利於幽門螺桿菌的傳染，另外接吻也會傳播，雖其惡變概率低，但仍需治療。

葉毅建議，由於幽門螺桿菌大多數是通過口口途徑傳播的，因此治療時，最好進行家庭治療，如果家裡有人有幽門螺桿菌感染的情況，只有其中一個人進行治療，那麼有可能再次感染；治療成功後，還需注意個人衛生以及飲食習慣等，避免再次被感染。

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(中時新聞網)