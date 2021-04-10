受少子化衝擊，浮現私校倒閉潮，台灣行政法學會、東吳大學公法中心今(10)日舉辦「私立高級中等以上學校轉型或退場問題」座談會，台灣行政法學會理事長董保城指出，私校停辦如同公司停業，沒理由必須強制解散清算，而退場轉型經費更應當補足，目前新台幣50億，應增百億並在5年內核撥完畢。

董保城認為，私校興學不僅是人民自由，興辦學校也應具有保障。在私校沒有違法，而只是招生不足的情況下，卻導致營運陷入困境，甚至政府等主管機關強制解散，將剩餘財產捐贈給官方，而沒有其他轉型機制，明確違反制度存續性保障原則。

董保城並指出，退場條例規定學校解散後的剩餘財產須歸公，實質上如同強迫徵收。至於轉型或改制困難的私校，政府應以合理價格「協議價購」，可以土地、校舍當時的價值為基礎，參酌歷年辦學績效與經濟發展，加列相當倍數，藉此兼顧公共性與財產權保障。

董保城認為，退場主管機關有教育部或直轄市政府，可是退場基金全由教育部主管，在直轄市內所設高中，享有地方自治權，權責繁複，建議應將退場基金分設由中央與地方各司其職，避免破壞分工。

受少子化衝擊，浮現私校倒閉潮，台灣行政法學會、東吳大學公法中心今(10)日舉辦「私立高級中等以上學校轉型或退場問題」座談會，討論私校退場議題。

立委林奕華則說，私校退場後財產歸公，原本設校資金是否也在範圍中，法律上有各種不同解讀與說法。她擔心退場條例即便通過立法院審議，可能會跟《農田水利法》一樣，得走向釋憲之途。

立委吳思瑤提到，退場條例有3大主題，包括學生受教權、教師工作權、校產公共性，都是重中之重，不該放掉或偏重任何一方，如今大學退場已非「超前部署」，而是再不做，就來不及了，這會期立法院會必然會全力審議，不希望再延滯。

教育部技職司長楊玉惠則在會間回應，少子化已是不可逆的現象，在學生數遽減的情況下，學校退場問題勢必得面對。而退場條例在106年度被送進立法院後，討論便不曾間斷，近年陸續有幾所學校退場，會持續收集各界意見，讓法案更為完善。

(旺報 )