美國與伊朗間的僵局露出曙光，國務院高層透露總統拜登有意取消部分川普時期的無謂制裁；但也有官員說，若伊朗堅持制裁需全部撤除，可能就談不下去。

「華盛頓郵報」報導，拜登願意鬆綁的部分是某些與核子協議有所扞格的制裁，以及核子協議所賦予伊朗的經濟利益。

在歐盟協助下，美國與伊朗本週在奧地利維也納展開第一輪間接會談，目的是在伊朗所需、美國所能給的條件之間找到共識，讓兩國都能恢復遵守核協議。

伊朗在2015年與法、德、俄、中、英、歐盟等強權簽署的核協議，伊朗須限縮核子發展計畫，換取其他國家取消對伊朗的經濟制裁。美國本來也是簽署國之一，但時任美國總統川普2018年宣布退出，同時恢復制裁伊朗，伊朗於是也開始違反協議。

間接會談於6日展開，由於伊朗代表拒絕與美方直接見面，因此是由英、德、法、中、俄等其他協議簽署國代表來回傳話。

法新社引述美國官員告訴媒體：「美國團隊提出非常認真的想法，也展現出美國想要重新遵守（核協議）的嚴肅態度，前提是伊朗也要遵守。」

這名官員還說，美國在等伊朗有所回應，「我們看到了一些跡象，但那當然不夠。伊朗是否有意願像美國一樣採取實際行動，重新遵守協議內的義務，這點還有疑問」。

伊朗先前要求美國先取消所有川普任內施加的制裁，包括單方面徹底禁止伊朗石油出口，伊朗才會恢復遵守核協議。

伊朗外交部長查瑞夫（Mohammad Javad Zarif）推文說：「危機的始作俑者是美國，美國應先完全遵守協議。」

根據伊朗外交部發布的聲明，參與這次會談的伊朗代表團領袖阿拉奇（Abbas Araghchi）強調，其他各方必須要有「政治意志和嚴肅態度」，「否則沒理由繼續談判」。

美國官員指出，首輪會談的主要癥結並不是誰先遵守協議，而是要取消哪些制裁。

他解釋，2015年核協議僅涉及核子議題的相關制裁，並不包括美國基於人權或其他關切事項。

他說，美國準備取消不符合核協議、以及讓伊朗無法獲得更多經濟利益的制裁，但「這不表示（我們會取消）所有制裁，因為有些是合理的」。

路透社提到，美國官員預告若伊朗堅持要美國取消所有自2017年以後實施的制裁，可能就談不下去。

雖然拜登可以取消一些制裁，川普所屬的共和黨已開始猛烈抨擊他的外交政策，部分共和黨人過去還曾呼籲對伊朗發動軍事攻擊。

中、俄、英、法、德與歐盟等其他伊朗核子協議簽署國代表，將於14日繼續與伊朗會談。

(中央社)