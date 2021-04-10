「2021臺灣財務金融專題研討會」於靜宜大學登場，邀請財金領域專家、傑出研究學者，針對主題「資產定價」，進行專題演講與論文發表。國外專家則因疫情影響，以線上方式分享交流，期盼強化研究成果，並跨校合作、經驗傳承，共同提升金融國際競爭力！

靜宜大學校長唐傳義指出，企業要永續經營，最重要是具備專業知識與能力，而「財務金融」就扮演舉足輕重的角色！該校也以多元的學習模式，強化學生專業知能，順利與職場接軌。

靜宜校友、臺灣財務金融學會副秘書長陳嬿如表示，感謝靜宜校方與財務金融學系講座教授俞明德的鼎力協助！期望藉由研討會精進研究成果，讓「財務金融專題研討會」成為國內外相關領域學者重要的交流平台。

「2021臺灣財務金融專題研討會」邀請財金領域專家、傑出研究學者，針對主題「資產定價」，進行專題演講與論文發表。（靜宜大學提供）

「2021臺灣財務金融專題研討會」邀請財金領域專家、傑出研究學者，針對主題「資產定價」，進行專題演講與論文發表。（靜宜大學提供）

靜宜財務金融學系講座教授俞明德指出，此次研討會主題「資產定價」，除探討投資組合與資產定價、金融市場與衍生性金融商品等相關議題的趨勢；也透過專題演講、論文發表及與會專家的寶貴分享，激盪更多不同想法，有助預測未來金融市場的發展及趨勢。

靜宜財務金融學系教授林卓民表示，此次研討會特色是專業的研究主題，及高品質的研究論文。論文發表者也可從評論人的深度講評，獲得啟發，提升專業的金融相關知能！

「2021臺灣財務金融專題研討會」邀請財金領域專家、傑出研究學者，針對主題「資產定價」，進行專題演講與論文發表。（靜宜大學提供）

「2021臺灣財務金融專題研討會」邀請財金領域專家、傑出研究學者，針對主題「資產定價」，進行專題演講與論文發表。（靜宜大學提供）

會中安排香港理工大學會計暨金融學院講座教授魏國強、美國爵碩(Drexel)大學奧斯汀講座教授姜寄南針對當前最熱門的「資產定價」議題深入剖析，提出專業見解；同時邀請亞太與臺灣的財金領域知名專家俞明德、董澍琦、陳業寧及周冠男等教授經驗分享與評論。相關領域學者也發表8篇研究論文，期望提升國際視野、激發新思維，不斷創新卓越。

(中時 )