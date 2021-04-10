國民黨將於7月黨主席改選，智庫副董事長連勝文是否參選引發關注。與連私交甚篤的國民黨中常委、青工總會長陳克威指出，連目前對參選的意願很強烈，不僅積極在準備且從去年補選時就已動念；連擁有充裕的時間、空間、彈性，若參選拿到不錯的票數，將能成為連的政治籌碼。

陳克威今日（10）接受香港媒體《中評社》訪問，被問到連勝文參選黨主席的機率，直言：「意願目前很強烈。」更指出，連現在很積極在準備黨主席選舉，因為連對國民黨一直有個使命感，想要讓國民黨不斷變好。陳強調，連在去年黨主席補選時就已起心動念，但後來選擇支持江啟臣，因兩人同屬中生代，但在現在這個時間點，連的責任感與企圖心都更強，這將會是黨內的良性競爭。

陳克威指出，連勝文其實一直不斷在跑基層，像青工會與黨代表聚會等，連都把握機會希望能向大家表達想法，目前連還沒做最後決定，最後仍會看有哪幾組候選人來作考量；若高雄市前市長韓國瑜要選，連就會比較猶豫，因兩人在韓任市長期間的互動、溝通都非常順暢，所以會有些情感面上的考量。

至於連勝文想參選，是否與對江啟臣兩岸路線疑慮有關？陳克威表示，他沒有去問過連無法證實，但從邏輯上看來，確實有這個可能。陳強調，江目前的兩岸立場描述不是那麼清楚，做夠多的說明甚至是積極跟北京對話，這些都是江該做的，如國民黨主席無法跟北京有效或善意的溝通，的確是一個很大的問題。

(中時新聞網)