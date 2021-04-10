【愛傳媒陳玲玲專欄】成為一個溫暖且善良的人啊！一部洗滌人心的電影！《淺田家》轟動全日本「最會拍全家福」的男人，真實故事登上大銀幕！

《淺田家》獲頒華沙國際電影節最佳亞洲電影獎，被評審認為是「溫馨感人且充滿希望，乃當今混沌時代所需要的」！

每次看完教人害人、防人的宮廷連續劇，心中充滿毒素，真心覺得溫暖、有趣、教人要善良的電影，對這個世界是絶對的必要！

一部描述攝影家的成長和築夢過程的電影，此片是榮獲「木村伊兵衛攝影大獎」的日本攝影家淺田政志的真人事蹟。淺田以快門捕捉幸福，用鏡頭拍攝了他與父母、哥哥一家人的快樂時光！

攝影鬼才淺田政平志的全家福照片中，每一張都讓人印象深刻，全家玩cosplay，像是全家扮成消防員、賽車選手、拉麵店員、大胃王參賽選手、喝醉酒的人、小偷家族、超級英雄等這都是攝影鬼才淺田政平志的創意，他不僅透過一張張的照片傳遞情感，也成了日本非常有名的全家福攝影師。

電影更從中段開始，拍攝他前往受東日本震災影響的地區，與當地失去家庭的人們相遇，並透過在當地「清洗照片」的義舉，為自己、也為其他人帶來希望。看到了敦厚，柔軟，悲憫。

本片探討了攝影存在於世界的價值！照片所蘊含的力量，在想像不到的時刻，會為人們帶來感動與溫暖。除了可愛的部分、搞笑的部分，還有親情、感動、成長和夢想。

在二宮和也和妻夫木聰、黑木華的搭配下，溫暖動人！片中家人之間的感情，處理得平實深刻！二宮和也的演技一如往常自然，感情的層次更豐厚！

看過本片中野量太導演的《幸福湯屋》、《漫長的告別》，他擅長在通俗的劇情故事下，用許多細節和更深度的觀點，豐富了電影！

也佩服日本人很溫柔的處理這類親情議題，總能給觀眾很深的餘韻！片中的一句話「照片不僅是為了留下回憶，更是為了活在當下的力量！」是應該好好拍張全家福！

作者為資深廣告人

照片來源：電影海報截圖。

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(中時新聞網)