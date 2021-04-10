〈李後主把詞當成了「靈魂之窗」，開出了「士大夫之詞」的新意境！（下）〉

【愛傳媒蔡詩萍專欄】李後主的詞，在詞史上的地位，在於扮演了「承先」（承接了晚唐、後蜀發展出來的詞路線）「啟後」（啟迪了北宋詞家的創作新風格）的角色。

這當然不是李後主自己有意為之。他自己也不會意識到竟然無意間創造了歷史。詞，從伶工之詞，往士大夫之詞轉化，是詞提升自己形象必然要走的路，否則無法進入「正典化」的地位。

從後蜀的《花間集》，到南唐二主與馮延已等人的詞作，已經看出來，詞風慢慢往士大夫抒情，言志，感懷，傷時的方向轉化。

此時，需要的臨門一腳，恰好是南唐的亡國，李後主的淪為階下囚，這種扯心撕肺的痛，亡國喪家，無法保護自己女人，且要低聲下氣，苟延殘喘活著的苦，在在讓可以駕馭文字，可以運用詞這文類的李後主，在汴京，在宋朝皇帝的淫威之下，創作大爆發起來！

詞可以興，可以觀，可以群，可以怨。同樣，詞在李後主手上，亦可以興，可以觀，可以群，可以怨。是李後主把詞的創作，拉高到這個孔子定位的高度，才使得詞，進一步被士大夫所欣賞，所接受。

南唐的詞，我很喜歡馮延已。王國維說他的詞，「雖不失五代風格，而堂廡特大，開北宋一代風氣。」堂廡是什麼意思？廡，是古代豪宅大堂周圍，有廊沿的屋子，堂廡於是就是大屋，豪宅之意。用來形容文字風格，是指馮延已的詞，氣勢恢宏，宛如規模宏大的屋宇。

有一本書《蒿庵論詞》，在評價南唐的詞，對宋詞的影響有多大時，就曾這麼下定論：「詞至南唐，二主作於上，正中（馮延已的字）和於下，詣微造極，得未曾有。宋初諸家，靡不祖述二主，憲章正中。」

用白話文來解釋，是指詞在南唐的發展，由於二主積極推動，馮延已與兩位君主相互唱和，使得詞的地位和成就，都達到了一個高度。北宋初期，寫詞的人，無不把二主和馮延已當成典範楷模來學習。

我曾經引介過馮延已的〈鵲踏枝〉，不妨再看其中一段：「為問新愁，何事年年有？獨立小橋風滿袖，平林新月人歸後。」

畫面是不是美到不行！孤獨的意境，是不是深刻無比！人生總是多愁。唯有自己最懂，愁為何來？於是當眾人皆退，唯獨你一人，獨立小橋，吹風，淋風。南唐詞人，把孤獨帶進了詞的世界。

這就是南唐的詞，轉化到士大夫之詞，很典型的範例。詞，不再是非關緊要的歌詞了。而是發抒文人士大夫，內心世界豐富思緒的文字舞台了。

李後主入宋之後，儘管他是亡國之君，但他受到強烈震撼後，在詞上，發抒出來的鬱結之情，悲憤之情，苦痛之情，思鄉之情，莫不深深打動後來詞家的靈魂。

因為，李後主寫的，已經不是一般的悲慟，而是昇華到人生無常，命運蹇促，如何在難以捉摸，卻又感觸真摯的矛盾中，留住自己最珍惜的片段呢！

王國維以「血書」，一語道破李後主詞的成就，是以自身之悲慟，入詞。但他又不止是停留在自身際遇的感嘆，陷入喃喃自語，而是以一般人皆能理解的文字，把一般人都能領會的痛苦，提升到「儼有釋迦、基督擔荷人類罪惡之意。」的境界。

這種把個人際遇，拉高到普世感受的層次，若沒有真摯的感情，沒有高超的文字功力，往往不是失之於假情假意，便是失之於堆砌詞彙。但李後主超越了這兩種夾殺。我們讀李後主的詞，完全沒有隔閡。

他的文字，相較於其他詞人，用字遣詞，都相對淺顯，然而，讀他的詞，卻也最容易讓人久久不能自已。

清朝的詞論家周濟，在評論溫庭筠、韋莊這兩位大詞家時，說溫的詞，是美人嚴妝（濃妝）；韋莊的詞，是美人淡妝。但李後主的詞呢？既非濃妝艷抹，亦非淡妝素顏，根本是「麤服亂頭」！

然而，然而，卻「不掩國色」！這評價，很高吧！有人，濃妝美；有人，淡妝好。唯獨李後主的詞，是穿得邋遢，髮不成型，卻猶然掩飾不住她的國色天香。

這些描述，說穿了，無非是在解釋我說的，李後主在汴京當俘虜時，寫的詞，文字都很淺顯，但意境卻高得出奇！用現在很潮的話講，就是李後主的詞，CP值很高啦！我們信手拈來，看看吧！

「流水落花春去也，天上人間。」很深嗎？

「一江春水向東流」很複雜嗎？「人生愁恨何能免」道理多簡單！「春花秋月何時了」意象很直接。

「幾曾識干戈」多坦承？「垂淚對宮娥」多直白！「自是人生長恨水長東」多淺顯！

李後主在汴京留下的詞，的確像完全素顏，剛剛醒來的女子，蓬頭亂髮，起身開門，卻舉手投足之間，完勝你乍看她時，目不轉睛的讚歎。

李後主的詞，之所以令人驚艷，在於他不雕琢巧飾，文淺意白，但韻味深遠。淺語有致，淡語有味。告訴我們，文字好壞並不在於複雜與否，而在是否貼切，是否打動你的心扉。

李後主是亡國之君，痛苦是必然的。他說再多，讀者無感，也沒用。他說得恰到好處，你便知道他痛。你，我，後世的讀者，我們都不是亡國之君，為何也能被他的詞感動？

只因為他真誠，他的文字意象，勾勒起我們日常的聯想，我們在生命中面對無常際遇的傷痛，這就是李後主的詞，偉大的地方。

他以他的靈魂，血書了我們對他的同情，進而也同情了我們渺小，短暫，無常的人生。

作者為知名作家

照片來源：作者臉書截圖。

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