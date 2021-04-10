2018年辭世的台南攝影家許淵富，畢生致力於推展地方攝影藝術與教育，在台灣攝影界占有一席重要之地。台南市文化局10日於蕭壠文化園區發表《許淵富》作品輯一套3冊，描繪許淵富一生重要攝影事蹟並網羅其畢生重要作品。

許淵富生於1932年，台南府城人，其攝影作品豐富多元、獨樹一幟，從紀實、造型到實驗作品，不斷展現其創作能量的豐厚與多樣化，作品細膩刻劃家鄉府城景緻、市井人物容貌與生活樣態，家庭相簿更呈現對家人的關愛。

許淵富在攝影教育及推廣方面積極提攜後進，透過攝影聚會、寫作與講座公開傳授畢生專業經驗，培育無數攝影後輩，是台南攝影發展的重要推手。

蕭壠文化園區「焦點攝影家－許淵富」特展，歡迎對攝影藝術有興趣的朋友參觀。（台南市文化局提供／劉秀芬台南傳真）

文化局長葉澤山表示，本次專輯出版，希望能讓更多愛好攝影的市民朋友與國人瞭解這位台南重要前輩攝影家在台灣攝影藝術領域的深耕與成就，藉由檔案資料式的編輯方式，也提供未來台灣攝影史相關研究的參照與補充。

《許淵富》作品輯一套3冊，由藝評家陳佳琦博士執筆、陳盈瑛編輯，其中〈生平‧資料〉集結生平小傳、事蹟年表與文件檔案；〈攝影集〉自攝影家過往攝影作品中精挑細選，予以整體性的編排、提出全新敘事與感受；〈家庭相簿〉中多數作品未曾公開出版。

《許淵富》作品輯現已於網路及實體書店等各大通路發售，文化局文創發展科亦有銷售，洽購電話：06-2149510轉24。另「焦點攝影家－許淵富」一展亦持續於蕭壠文化園區展出，歡迎對攝影藝術有興趣的朋友參觀。

(中時 )