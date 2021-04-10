台中市議員徐瑄灃潭子服務處，在近日已悄然開始掛牌運作，比較不一樣的是，服務處一樓空間，徐瑄灃親自設計施作，布置了一個融入親子空間《我們的童樂繪》，讓服務處導入社區親子共學共樂的功能。未來，議員服務處將會規畫不定期課程與活動，邀父母與孩子在這一起學習，彩繪孩子的童年。

今天上午10時，徐瑄灃潭子服務處《我們的童樂繪》(潭子區潭子街二段83號)舉行開幕活動，首先由孟昇幼兒園小朋友表演太鼓開場，隨即社會局彭懷真局長、民政局吳世瑋局長、都發局黃世彬局長、勞工局張大春局長、潭子區林國聲區長致詞表示肯定，大雅分局賈立民分局長、大雅廚具張董事長、天元扶輪社蘇社長也到場致賀。

由孟昇幼兒園小朋友表演太鼓開場。（市議員徐瑄灃服務處提供）

徐瑄灃向到場參加活動的貴賓及小朋友與家長們表達謝意。（市議員徐瑄灃服務處提供）

徐瑄灃向到場參加活動的貴賓及小朋友與家長們表達謝意，歡迎家長與小朋友充分使用《我們的童樂繪》現場的玩具與繪本，讓我們一起快樂成長與學習。徐瑄灃與彭局長、吳局長、黃局長、張局長、林區長、賈分局長、張董事長及蘇社長共同主持揭幕後。

徐瑄灃歡迎家長與小朋友充分使用《我們的童樂繪》現場的玩具與繪本，讓各界一起快樂成長與學習。（市議員徐瑄灃服務處提供）

小朋友與家長跟隨徐瑄灃及老師參觀現場，享用茶點，頻頻合影，互動熱烈，活動在溫馨氣氛中結束。

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