台中市議員朱暖英10日舉辦「植樹好品格送樹苗活動」，暖心植樹已連續13年，鼓勵市民朋友一起來種樹，為大地穿上綠色新衣。

朱暖英服務處服務處延續以往活動傳統，方便活動當天不克前往的民眾，能夠採取電話預約方式，提前指定時間領取樹苗的貼心服務。

免費贈樹苗活動已連續舉辦第13年，朱暖英表示，種樹保護大地的觀念與行動，缺一不可都相當重要；尤其近來遭逢旱期，老天沒有降雨，市區內有些沒有樹木綠蔭而裸露土表的地方，由於缺乏植栽的遮陽與涵養來減緩土壤水分蒸發，也少了一分綠意盎然氣息。

台中市議員朱暖英表示，免費贈樹苗活動已連續舉辦第13年，種樹保護大地的觀念與行動，缺一不可都相當重要。（盧金足攝）

來領樹的民眾參與居家環境植樹，家裡的花園可以變成都市小森林，對綠美化盡心力，增加空間美化，一舉兩得。（盧金足攝）

朱暖英指出，從水土保護或市容美觀的角度來看，植樹可以綠美化城市，長期協助種樹推廣的體驗，加上市民朋友回饋的經驗分享，發現實際上種樹行動，樹要種的好，一定要勤照 顧。

她表示，從移株種植到施肥澆水等照料的學問，也是培養品性的過程，且對環境有正向幫助，值得民眾花點時間品味體驗。

很多來領樹的民眾說，參與居家環境植樹，家裡的花園可以變成都市小森林，對綠美化盡心力，增加空間美化，一舉兩得。

(中時 )