台北市大安區公所為了宣導人口政策，鼓勵市民朋友樂婚，並注重家庭價值的重要性，今(10日) 下午特別在大安區錦安二區民活動中心舉辦植物染手作活動，邀請專業藍染手作講師，除了讓更多人認識藍染與手工染之美，更期望在活動過程中為參與民眾增進家庭親子感情。

大安區公所邀請專業藍染手作講師，除了讓更多人認識藍染與手工染之美，更期望在活動過程中為參與民眾增進家庭親子感情。(戴志揚翻攝)

邀請專業藍染手作講師，除了讓更多人認識藍染與手工染之美，更期望在活動過程中為參與民眾增進家庭親子感情。(戴志揚翻攝)

邀請專業藍染手作講師，除了讓更多人認識藍染與手工染之美，更期望在活動過程中為參與民眾增進家庭親子感情。(戴志揚翻攝)

今天的植物染手作活動，為學習古人的智慧同時發揮創意，取用天然色素製作成一條自己的專屬手工染布，使民眾進一步認識植物染與友善環境的關係，此外透過本次人口政策活動機會，除了讓生活藝術化，能更留心周邊的花草樹木，也讓參與民眾給自己一下午的時間，向職人學習也更認識傳統工藝-植物染。

邀請專業藍染手作講師，除了讓更多人認識藍染與手工染之美，更期望在活動過程中為參與民眾增進家庭親子感情。(戴志揚翻攝)

林大安區區長林明寬表示，為了增進親子及家庭間互動，透過手作活動除了寓教於樂外更增進家庭成員間關係。

本次活動也是區公所人口政策的重要宣導活動，帶領民眾藉由共同完成手作作品，於活動期間專心陪伴停看聽，倡導親子「共玩、共學」，以建立家長與子女間親子和諧的橋樑，活動進行的同時也以人口政策的三大面向為主軸進行宣導，鼓勵市民朋友重視婚姻經營，積極營造樂婚、願生、能養社會。

(中時新聞網)