台中市府委由中興大學、東海大學、靜宜大學、台中科技大學、台中教育大學、朝陽科技大學、嶺東科技大學及建國科技大學等八所在地大學組成「台中市創新創業育苗資源共享平台」，開設為期四個月的輔導暨實戰課程，提供創業初期須具備的基礎知識，10日於中興大學興創基地舉行始業儀式，協助青年朝夢想前進。

工策會總幹事黃于珊表示，市府積極推動產業升級轉型，期望學員透過這次實戰班課程及業師們帶領下，逐步完成創業夢想，成為台中創業新力量。

台中市工商發展投資策進會指出，創業輔導課程結合大學師資與業師，陪伴學員完成創業計劃書，課程一推出迴響熱烈，原訂招收25位學員，因報名踴躍，總計招收41名台中各地青年學子。

國立中興大學主任秘書兼計畫主持人林金賢表示，青創團隊在創意發想及計劃書寫作階段，因缺乏實戰經驗及引導協助，常常無法將創意化為實際可執行的計畫。

這次課程針對個別學員與草創初期的創業團隊，提供一系列的創新創業課程與客製化陪伴式輔導，課程結束後，還有專業顧問團隊輔導學員完善營運計劃書並提供經營管理建議，提高學員獲得投資人青睞及申請補助的機會。

(中時 )