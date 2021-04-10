大陸近年推行全民火葬，而在2017年間廣東省陸豐市卻發生一起駭人聽聞的案件，一名黃姓男子臨終前向家人表示，死後不願火葬，堅持土葬，其弟竟異想天開，在兄長離世後，花錢尋「替死鬼」，活活燒死一名弱智男子。法院二審裁定主嫌罪刑重大，判死刑，但考量已與家人達成和解，緩2年執行。

據陸媒《正觀新聞》報導，2017年2月19日，一名黃姓男子罹癌於家中逝世，其弟聲稱，哥哥在臨終前交代死後想要土葬，不想要火葬，於是其弟便想方設法要替哥哥逃避火化。

據了解，黃男的弟弟花錢委託另外一名黃姓男子尋替死鬼，黃男在路邊發一名撿拾寶特瓶的林姓男子，仔細觀察後發現對方明顯智力有問題，便起了歹念，先是把對方撿拾的寶特瓶全都丟上自己的座車，接著下車半推半就地將林男推上車，狂灌林男喝了6大瓶白酒至意識泥爛。

接著，黃男發現林男意識不清後，便將其放在事先準備好的棺木，並以4只釘子死死的封住棺木，利用樹葉遮蔽棺身，便打電話給另名溫姓男子，指稱已有屍體可與其哥哥交換，隨即將還活著的林姓男子燒死，將其骨灰交付黃姓男子，代替其兄長交差，同時安排其兄長以土葬方式善終。

林姓男子的親屬發現他失蹤，趕緊報警全案才因此曝光。法院審理時，做案的黃男聲稱與林男素昧平生，並無殺人動機，更佯稱對方是喝酒後突然死亡，只有過失致死，並無故意殺人。

對此，法院並不採信，認為做案黃姓男子接受委託調包屍體，且準備好棺木的行為，均顯示殺人意圖明確，二審仍判處死刑，但酌情已與林男親屬達成和解，暫緩2年執行，並須繳回違法所得人民幣5萬元（約新台幣39萬元）。

(中時新聞網)